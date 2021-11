https://mundo.sputniknews.com/20211111/el-presidente-de-ecuador-entrega-a-contraloria-documentos-sobre-caso-de-guaridas-fiscales-1118136685.html

El presidente de Ecuador entrega a Contraloría documentos sobre caso de guaridas fiscales

El presidente de Ecuador entrega a Contraloría documentos sobre caso de guaridas fiscales

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, envió a la Contraloría documentación que acredita que al inscribir su candidatura en septiembre de...

Dicha disposición prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en guaridas fiscales.El 6 de noviembre, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno legislativo que verifique una supuesta inobservancia de Lasso a ese disposición.Según la comisión, el presidente habría incurrido en el incumplimiento del artículo 130 numeral II de la Constitución, por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre guaridas fiscales.El artículo 130 se refiere a las causas por las que la Asamblea Nacional puede destituir a un presidente y el numeral II hace referencia a grave crisis política o conmoción interna.El comunicado de la Presidencia reitera el rechazo del Gobierno al informe de la comisión parlamentaria que sostiene que el actual mandatario incumplió la ley al inscribir su candidatura "sin fundamentos ni pruebas".La comisión realizó el informe tras la divulgación de la investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) denominada Papeles de Pandora, que afirmó que Lasso se deshizo de un entramado de empresas offshore que tenía en guaridas fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de aprobada la ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en guaridas fiscales.En la documentación enviada a la Contraloría, el jefe de Estado incluyó certificados apostillados y traducidos por la firma Trindent Trust Company, que, según el comunicado, confirman que no tiene ninguna relación de propiedad ni Administración en el banco panameño Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, creados el 7 de diciembre de 2017.Un informe de minoría de la Comisión de Garantías Constitucionales, presentado por dos legisladores afines al oficialismo, recomendó recientemente el archivo del documento adoptado por la mayoría por considerar que la Función Electoral determinó que la candidatura de Lasso cumplía con todos los requisitos.Los dos informes no tienen carácter vinculante y el pleno de la legislatura deberá decidir si los acoge o no.

