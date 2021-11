https://mundo.sputniknews.com/20211111/el-plan-ecuador-que-pretende-lasso-significaria-una-violacion-a-la-soberania-nacional-1118104120.html

El 'Plan Ecuador' que pretende Lasso significaría una "violación a la soberanía nacional"

La primera mención del llamado Plan Ecuador por parte del presidente Guillermo Lasso fue el pasado 5 de noviembre en el Foro ABC España-Ecuador: Pensar en el siglo XXI.El Plan Ecuador que presentó Lasso es "un mensaje chocante, que no estuvo definido en su plan de gobierno", que nace a imagen y semejanza de lo que fue el Plan Colombia, ideado por los respectivos presidentes de Colombia y EEUU Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (1993-2001)."Lo que plantea el presidente Lasso es la necesidad de apoyo internacional financiero con la finalidad de combatir la lucha contra el narcotráfico. Lo que es una sorpresa, ni siquiera está definido en su plan de gobierno. Pero el ejemplo que pone sobre la mesa, fue sumamente problemático", explicó el analista ecuatoriano.A través de una propuesta que no está definida por el propio presidente, se trataría de fortalecer la seguridad, a las Fuerzas Armadas y la Policía nacional, esto significa también el fortalecimiento al control de las cárceles y obras de infraestructura "que pretenden desarrollar en el marco del sistema penitenciario que está absolutamente saturado".Insurgencia y derechos humanosTeóricamente, el Plan Colombia trató sobre el combate al narcotráfico, en un contexto que se convirtió en una lucha contra la insurgencia. "En el Ecuador no existe insurgencia, por lo tanto sorprende el paralelismo de Lasso entre Plan Colombia y Plan Ecuador", apuntó Machado.El desarrollo del Plan Colombia ha sido fuertemente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos desde sus inicios hasta nuestros días.Significó, entre muchas cosas, una multiplicación de las violaciones a los derechos humanos, el aumento en el número de víctimas del conflicto armado interno, casos escandalosos como los falsos positivos, el incremento de la minería ilegal, como también, la contratación de militares colombianos como mercenarios.Contradicciones soberanasLa creación de la Carta Magna del Ecuador en 2008 sostiene la incompatibilidad con la creación de bases militares extranjeras en el país, con la permanencia de tropas o activos militares de otros países en territorio ecuatoriano. Por lo tanto, existen contradicciones con el paraguas normativo sobre el que se articula la legislación vigente del país."Evidentemente, es preocupante por la probable aparición de fuerzas militares extranjeras en nuestro país, lo que sería una clara violación a la soberanía nacional", externó Machado.Ecuador tiene una posición geográfica donde sus vecinos, Colombia y Perú, son países exportadores de cocaína. "Encima es un país dolarizado donde existe un volumen de la economía nacional que está relacionada al lavado de activos que es difícil de cuantificar".El supuesto Plan Ecuador del presidente Lasso "me parece una apuesta equivocada", advierte Machado. "Los Gobiernos de Moreno y Lasso han desestructurado todas las relaciones en el marco de seguridad, con otros países latinoamericanos, en algunos procesos como Unasur, donde se avanzó en lógicas de coordinación territorial", acusó el analista."Cada vez se fuerza más la dependencia de su seguridad hacia los Estados Unidos. Es una involución al siglo XX de una forma. Lo cual dice muy poco de la capacidad de implementar política pública de parte del Gobierno nacional", pronosticó Machado.Narcotráfico, cárceles y Estado fallidoLa penetración del narcotráfico en el país, bajo las actuales lógicas de globalización de las bandas criminales, ha significado en un recrudecimiento de los problemas de seguridad, reflejado en los recientes motines en las principales cárceles ecuatorianas."Realmente, durante el Gobierno de Correa hubo cierto control en el combate al narcotráfico. Hubo una contención , por lo menos no eran visibles los niveles de inseguridad del país", agregó Machado.Ante esta realidad hay un problema estructural, donde ni el Gobierno anterior ni el actual demuestran controlar la violencia y la inseguridad se incrementa en el país. Existe el riesgo de que Ecuador, a consecuencia de la "desinstitucionalización que se ha dado en los últimos cinco años", como detallan analistas ecuatorianos, pueda convertirse en un Estado fallido.Según el analista, el Gobierno del Ecuador, en vez de fortalecer las instituciones y políticas públicas para hacer frente al narcotráfico y el crimen organizado, lo que reclama es la ayuda de Gobiernos extranjeros, especialmente la de Washington."Le pide apoyo en materia de seguridad a los Estados Unidos y no conversa con el país del que se supone nos está exportando una parte del origen de esta delincuencia y las disputas por las rutas de narcotráfico, como son los cárteles mexicanos. Esto es una de las contradicciones que está emitiendo el presidente Lasso en estos momentos", concluyó Machado.

