El Gobierno de Nicaragua presenta proyecto de presupuesto 2022 enfocado en gasto social

MANAGUA (Sputnik) — El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, presentó a la Asamblea Nacional (parlamento) el proyecto de Ley Anual... 11.11.2021

américa latina

nicaragua

presupuesto

"No hacemos presupuestos que no estén anclados con la realidad del desarrollo económico y social de los nicaragüenses, no formulamos presupuestos que no tengan capacidad de financiarse a largo plazo, lo fundamental es focalizarse en fortalecer el gasto social y la lucha contra la pobreza", dijo Acosta ante los legisladores.El funcionario explicó que la iniciativa se basa en un crecimiento económico del 6 al 8% del Producto Interno Bruto al cierre de 2021, un salto solo comparado con el registrado en 2017, meses antes de las protestas antigubernamentales que dejaron cerca de 30.000 millones de dólares en daños, y que el Gobierno calificó de golpe de Estado fallido.La propuesta del ejercicio presupuestario para 2022 ronda los 91.802 millones de córdobas (unos 2.607 millones de dólares), con un déficit fiscal que será cubierto con donaciones y financiamiento externo neto.

nicaragua

nicaragua, presupuesto