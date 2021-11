https://mundo.sputniknews.com/20211111/del-apoyo-a-echeverria-al-deslinde-de-pena-nieto-las-polemicas-del-escritor-mexicano-carlos-fuentes-1118134827.html

Del apoyo a Echeverría al deslinde de Peña Nieto: las polémicas del escritor mexicano Carlos Fuentes

Integrante del llamado boom latinoamericano, un fenómeno artístico y editorial en el que sellos españoles colocaron a autores entre el Río Bravo y la Patagonia en la conversación literaria más ambiciosa del mundo occidental, Fuentes es autor de una obra que se pretendió siempre al mismo tiempo cosmopolita y regional, vanguardista y mexicana, cósmica e histórica.Amigo de Luis Buñuel y Alfonso Reyes, de José Luis Cuevas y Milan Kundera, convocante a fiestas con la participación de los más grandes talentos artísticos de su generación, viajero mundial y defensor de las nuevas plumas mexicanas, el autor de Cristóbal Nonato falleció en 2012 tras una vida de éxitos, infortunios y escándalos.Estos son algunos de los puntos más polémicos de su trayectoria como intelectual público.Respaldo a Luis EcheverríaLuis Echeverría, presidente de México de 1970 a 1976 y secretario de Gobernación en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, es uno de los políticos más criticados de la historia moderna de México.Se le acusa de responsabilidad en la matanza del Halconazo, perpetrada el 10 de junio de 1971 contra una protesta estudiantil en San Cosme, en la Ciudad de México, además de corresponsabilidad en la matanza de Tlatelolco, perpetrada por fuerzas armadas en la Plaza de las Tres Culturas contra el movimiento estudiantil que exigía diálogo democrático a Díaz Ordaz.También, Echeverría sería el responsable de la persecución de líderes sociales y activistas durante la llamada Guerra Sucia, un periodo histórico en el que diferentes movimientos asumieron la guerrilla como forma de reivindicación política al considerar cancelada la participación institucional en la cuestión pública.La Guerra Sucia dio lugar a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales en contra de maestros, campesinos, activistas y demás sectores sociales inconformes con el PRI en el gobierno.Consagrado ya como artista para 1970, cuando Echeverría asumió el cargo, y con una importante participación mediática a nivel nacional e internacional, Fuentes expresó públicamente su respaldo a Echeverría, al considerarlo abierto al pluralismo ideológico, sensible a América Latina y con voluntad política para libertad a los presos políticos de Tlatelolco.Esta determinación le fue duramente criticada durante años al autor de La región más transparente.Vida de rockstarNotorio, cosmopolita, famoso, premiado, exitoso desde muy joven, traducido, Fuentes asumió rápidamente su rol como intelectual público de vanguardia, dispuesto a la experimentación de la libertad sexual, el consumo de drogas, la crítica al conservadurismo español y latinoamericano, por lo que protagonizó o participó en fiestas de distinta temperatura con Elena Garro, Juan García Ponce, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska y otros intelectuales de su época.Fuentes fue todo un socialité ocupado de desenvolverse en la mayor cantidad de tribunas posibles.Este esfuerzo por la experimentación contra la moral imperante fue expresada en su novela Cambio de piel, dedicada al también novelista experimental Julio Cortázar, de origen argentino, entre otros espacios de su abultada carrera escritural.Su primera esposa, la actriz Rita Macedo, pronto tuvo que convivir con las amantes de su marido y mirar fracasar el proyecto de una pareja monógama, como según narra ella misma en la obra Mujer en papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo, un documento bibliográfico que fue completado por la hija de la artista y el escritor, Cecilia Fuentes.Muerte prematura de los Fuentes LemusTras su experiencia con Macedo, el escritor se casó con la periodista cultural Silvia Lemus, con quien tuvo un hijo en 1973, Carlos Fuentes Lemus.Con complicaciones de hemofilia, una dificultad para la cicatrización, el joven falleció en 1999, a los 26 años de edad, en Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los principales destinos turísticos de México.Seis años después, en 2005, la otra hija del enlace Fuentes Lemus, Natasha, también falleció en el barrio de Tepito, zona popular del centro de la Ciudad de México. Nacida en 1974, tenía 29 años de edad cuando perdió la vida.¿Oportunismo literario?La obra literaria de Carlos Fuentes se distingue por una ambición abarcadora que pretendió hacer novelas y cuentos de todos los periodos históricos del país, desde el pasado indígena y la mitología mesoamericana hasta la descomposición social derivada en el siglo XXI de la llamada guerra contra el narcotráfico que impulsó el presidente Felipe Calderón, titular del ejecutivo federal de 2006 al 2012.Ese afán totalizador de Fuentes fue criticado en distintas ocasiones por escritores del panorama latinoamericano y mexicano. El cubano Reinaldo Arenas, el paraguayo Augusto Roa Bastos y el peruano José María Arguedas, contemporáneos de Fuentes, por ejemplo, lo consideraban un autor mercantilizado que se preocupaba por vender novelas contratadas por grandes editoriales de alcance trasnacional, no tanto por buscar entender a su región política y cultural desde una exploración estética sincera.Además, obras como Adán en Edén, publicada en 2009 en plena guerra contra el narco en México, fue señalada por varios críticos, como Carlos Velázquez, como un gesto de oportunismo para montarse mediáticamente en la llamada novela del narco, desde la que distintos escritores sobre todo del norte del país buscaron entender literariamente la violencia armada que sufría México.Ruptura con Enrique Peña NietoEn su proceso de aspiración a la presidencia, el entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto cometió una pifia cultural en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara luego de que un reportero le preguntara cuáles eran sus libros favoritos.El también gobernador del Estado de México no pudo responder la pregunta y, entre otros cables cruzados, atribuyó La silla del águila, novela de Fuentes sobre el presidencialismo mexicano, al historiador Enrique Krauze.El novelista respondió en entrevista con Carmen Aristegui que Peña Nieto tenía derecho a no conocer su obra, pero no a pretender gobernar a México desde la ignorancia, cuando el país encaraba desafíos monumentales con la exigencia de un liderazgo fuerte."No quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la república y no porque no ha leído nada. Si a mí me preguntan en una feria del libro "¿Qué libros ha leído usted?", yo digo: "La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos" y se acabó, ya nadie te pregunta más", respondió el artista a Aristegui.Fallecido el 15 de mayo de 2012, el autor de Las buenas conciencias no alcanzó a ver el triunfo del PRI en las elecciones presidenciales de aquel año y la unción de Peña Nieto como presidente de México, que gobernó hasta 2018.

