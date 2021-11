https://mundo.sputniknews.com/20211111/colegios-en-chile-deberan-retomar-clases-presenciales-en-marzo-de-2022-1118142116.html

Colegios en Chile deberán retomar clases presenciales en marzo de 2022

SANTIAGO (Sputnik) — Los colegios de Chile deberán iniciar el retorno a las clases presenciales para todos sus alumnos de manera obligatoria a partir de marzo... 11.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

educación

vuelta a clases

La autoridad educacional argumenta que para esa fecha el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 ya estará completado para los menores de 18 años y también para los trabajadores de la educación, por lo que ya no será decisión de los padres enviar a sus hijos a clases o que asista por videollamada.El comunicado del ministerio añade que para esa fecha ya no habrán restricciones de espacios ni aforos al interior de las salas de clases y que la medida regirá para todos los colegiales, de primero básico hasta cuarto medio.Además, explica que los colegios que no cumplan con la medida o que no quieran abrir sus puertas se arriesgarán a una multa que llega hasta los 52 millones de pesos (65.500 dólares), aunque aclara que se harán excepciones si existe algún brote de COVID-19 en el establecimiento.Actualmente los colegios funcionan con el método de aulas híbridas y queda al arbitrio de los padres la decisión si enviar o no al estudiante a clases presenciales.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 1.718.085 personas, de las cuales 37.917 fallecieron.A nivel global son 251.266.207 los casos confirmados y 5.070.244 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

chile

chile, educación, vuelta a clases