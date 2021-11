https://mundo.sputniknews.com/20211111/busca-eeuu-que-ucrania-se-lance-a-una-guerra-contra-rusia-1118136813.html

¿Busca EEUU que Ucrania se lance a una guerra contra Rusia?

¿Busca EEUU que Ucrania se lance a una guerra contra Rusia?

EEUU continúa alimentando los pasos beligerantes de Ucrania hacia Rusia. Barack Obama critica a China y Rusia por supuestas cuestiones del cambio climático... 11.11.2021

¿Busca EEUU que Ucrania se lance a una guerra contra Rusia? ¿Busca EEUU que Ucrania se lance a una guerra contra Rusia?

Ucrania, carne de cañón de EEUUEste jueves el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashénkov, declaró que su cartera registra una intensificación de actividades militares de EEUU y sus aliados de la OTAN en la región del mar Negro. "En primer término, se ha intensificado la actividad de las fuerzas navales, el reconocimiento aéreo y marítimo, así como la aviación estratégica".En este sentido, el general Konashénkov citó numerosos casos de las maniobras peligrosas de EEUU y la OTAN en el mar y el espacio aéreo en las cercanías de la frontera de Rusia y lanzó una advertencia:"El Ministerio de Defensa de Rusia interpreta las actividades de EEUU y sus aliados en la zona del mar Negro como el estudio del supuesto teatro de acciones de combate en el caso de que Ucrania se prepare para solucionar con el uso de la fuerza el conflicto en el sureste del país. La realización de unas maniobras no planificadas junto a nuestras fronteras suponen unas acciones agresivas de EEUU –al tiempo que Rusia no ha dado pretexto alguno para ello– que crean una amenaza para la seguridad regional y la estabilidad estratégica".En este sentido, una comitiva ucraniana integrada por el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, y el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, mantuvo reuniones a alto nivel en Washington. Como resultado de las mismas, EEUU confirmó que respaldará lo que entienden como los esfuerzos de Ucrania para "contrarrestar la agresión armada y las actividades informáticas maliciosas" de Rusia, incluso manteniendo las sanciones contra Moscú, según la Carta de Asociación Estratégica entre Washington y Kiev firmada este miércoles por el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba.En conferencia de prensa, Blinken expresó la "preocupación" del Gobierno estadounidense por la "inusual" actividad militar que está realizando Rusia en la frontera con Ucrania, y remarcó que la Administración Biden ha destinado más de 400.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, y que el Congreso ha aceptado la solicitud de otros casi 400 millones de dólares para el próximo año fiscal.Asimismo, este mismo miércoles tuvo lugar otro encuentro en Washigton: el asesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense, Jake Sullivan, se reunió con el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Yermak, y el ministro de Exteriores ucraniano, Kuleba.Según la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Emily Horne, las partes "discutieron el progreso logrado en las prioridades bilaterales que los presidentes [Joe] Biden y [Volodímir] Zelenski, identificaron en su declaración conjunta del 1 de septiembre, celebraron el relanzamiento de la Comisión bilateral de Asociación Estratégica el 10 de noviembre, así como la cooperación en curso en materia de seguridad energética, reforma de la gobernanza y lucha contra la corrupción".La Casa Blanca señala en su comunicado que "Sullivan hizo hincapié en el compromiso inquebrantable de EEUU con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, saludó el compromiso de Ucrania con la resolución del conflicto en Donbás, y subrayó el fuerte apoyo de Estados Unidos a esos esfuerzos".Mientras, la Embajada de Rusia en Washington criticó a la administración Biden por no disuadir a Ucrania de una solución militar del conflicto en Donbás en el contexto de las reuniones de este miércoles. "Los planes de proporcionar armas al régimen en Kiev no harán sino agravar la situación en el sureste de Ucrania. Pensamos que se ha desaprovechado otra oportunidad para obligarle a Kiev a que pare la guerra", advirtió el jefe de la legación diplomática rusa, Anatoli Antónov, en una declaración publicada en Facebook.Asimismo, Antónov condenó las acciones de la OTAN en el mar Negro: "Las fuerzas navales y aéreas de la OTAN están probando nuestro Ejército y nuestra Armada. Es una pérdida de tiempo y esfuerzo", sentenció Antónov.Progresismo latinoamericano, ¿a punto de volver a su época dorada?La posibilidad de que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, salga reelecto en los comicios presidenciales del octubre de 2022 es cada vez más quimérica, algo que confirman numersosas encuestas, entre ellas la que acaba de divulgar la consultora Quaest.Según el sondeo, Bolsonaro obtendría un 21% de los sufragios, al tiempo que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tendría casi el 50% de los votos, liderando con amplio margen de ventaja las intenciones de voto.La gran mayoría de los encuestados, el 69%, afirma que Bolsonaro no merece ser reelegido presidente, donde el principal foco de desgaste es económico: el 73% considera que en el último año la economía empeoró, el 66% cree que la diferencia entre ricos y pobres aumentó y el 48% afirma que la economía es el principal problema del país. Así, no llama la atención que la desaprobación al Gobierno subiera del 45% al 56% de julio a noviembre, y la aprobación pasara del 26% al 19%.Cabe señalar que este nuevo escenario es casi idéntico a anteriores, es decir, desde que recuperó sus derechos políticos "se ha ido imponiendo en las encuestas a Bolsonaro con notoria claridad", constata la agencia Europa Press. Y es que este año el exmandatario quedó plenamente habilitado para ser candidato en las presidenciales de 2022, tal como lo determinó la Corte Suprema de Brasil, anulando las condenas dictadas contra el exmandatario, quien en 2017 fue condenado por presunta corrupción y encarcelado.Mientras tanto, Sergio Moro, el exjuez que encarceló a Lula da Silva, conocido además por haber sido una de las principales figuras en los inicios del Gobierno de Bolsonaro, se presentó como candidato a la Presidencia para 2022. "Se unió al partido de centro derecha Podemos ofreciendo una solución a la polarizada política de Brasil", señala la agencia Reuters, citando su discurso en su afiliación al partido, donde dijo que sería un candidato anticorrupción que se enfocaría en erradicar la pobreza, reformar el Estado y privatizar muchas empresas que han sido fuente de corrupción y sobornos.Mientras, Lula da Silva afirmó recientemente que definirá si se presenta a las próximas elecciones presidenciales entre "febrero y marzo" de 2022. Argumentó que "no es el momento de priorizar las elecciones de 2022", dado que el país se está recuperando todavía "de una pandemia que segó la vida de más de 600.000 personas y dejó miles de huérfanos".El gran 'pecado' de Venezuela, según EEUUEl odio estadounidense al Gobierno bolivariano se debe a su apuesta por el multilateralismo, una postura que ha contribuido al fracaso de las pretensiones de Washington de erigirse como el único centro de poder tras la finalización de la Guerra Fría, según el canciller de la nación caribeña, Félix Plasencia.El ministro venezolano expuso estos criterios durante su reciente visita a Rusia, donde, entre otras actividades, ofreció un amplio panorama de la situación de su país en el prestigioso Club de Debates Valdái.Indicó asimismo que la estrategia antivenezolana de EEUU tiene que ver también con su ira ante la imposibilidad de seguir controlando los ricos recursos de ese país, sobre todo los energéticos.Obama y Biden critican a China y a Rusia por la supuesta falta de planes urgentes para luchar contra el cambio climáticoJoe Biden y Barack Obama han criticado a Rusia y a China por no haber asistido a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow. Sin embargo, la parte China apunta que criticar a estos dos países "no es la mejor manera de saldar su cuenta pendiente" con la emergencia climática.Octavo Mandamiento conversó sobre este y otros temas con Zhu Jingyang, máster en asuntos internacionales y cónsul de China en Barcelona. Jingyang ofrece estas declaraciones en calidad de analista internacional y no representan la postura oficial de su país.

