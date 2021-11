https://mundo.sputniknews.com/20211111/brasil-investiga-2-casos-de-la-enfermedad-de-la-vaca-loca-en-humanos-en-rio-de-janeiro-1118137153.html

Brasil investiga 2 casos de la enfermedad de la vaca loca en humanos en Río de Janeiro

Brasil investiga 2 casos de la enfermedad de la vaca loca en humanos en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil está investigando dos supuestos casos de la enfermedad de la vaca loca en dos residentes del área metropolitana de Río de... 11.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-11T18:22+0000

2021-11-11T18:22+0000

2021-11-11T18:55+0000

américa latina

brasil

enfermedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109023/13/1090231315_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cb7063cf033df2fc32ddeb6d018b5d44.jpg

Según este fundación, vinculada al Ministerio de Salud, "los dos pacientes están internados y aislados en el Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas", en la zona norte de Río de Janeiro, adelantó el portal de noticias G1.La Fundación Oswaldo Cruz no informó si los dos pacientes son hombres o mujeres, desde cuándo estén internados ni dónde se dio la supuesta contaminación.La Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro informó que los dos pacientes son residentes de las ciudades de Belford Roxo y Duque de Caxias, en el área metropolitana de la capital.El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Agricultura confirmó dos registros de la enfermedad en animales en Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sureste) y Nova Canãa do Norte (estado de Mato Grosso, centro-oeste).En ese momento el ministerio informó que se trataba de dos casos aislados, atípicos, de ganado que no llegó a ser comercializado, por lo que no habría ningún riesgo para la salud pública.Desde entonces, las exportaciones de carne bovina de Brasil a China están suspendidas; el país asiático, que es el principal comprador, decidió parar las compras de forma preventiva.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, enfermedad