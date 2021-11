https://mundo.sputniknews.com/20211111/asi-se-gesto-la-patera-aerea-que-llego-a-mallorca-1118114464.html

Así se gestó la 'patera aérea' que llegó a Mallorca

Así se gestó la 'patera aérea' que llegó a Mallorca

El auto de la jueza de Palma de Mallorca revela el plan que siguieron los 25 marroquíes que forzaron el aterrizaje de un avión con el objetivo de llegar a... 11.11.2021, Sputnik Mundo

El intento de fuga de 24 migrantes mediante el aterrizaje forzoso de un avión en Palma de Mallorca sorprendió a las autoridades baleares y españolas. Ahora, el auto de la juez encargada del caso desvela el plan urgido por el grupo de marroquíes arribados a la isla. Una operación que tuvo en las redes sociales su punto de partida.El grupo de Facebook 'Brooklyn' fue el espacio en el que se orquestó el plan. En este se buscaron voluntarios para ejecutar la entrada ilegal en España vía aérea. También en esta red social se encontraban las instrucciones para llevar a cabo la huida.Según apunta la investigación policial, la idea era embarcarse en un avión destino a Turquía. En su mano, uno de los voluntarios llevaría un GPS para saber en qué momento el avión sobrevolaba España. Entonces, empezaría a simular un problema médico a base de gritos. Cuando la azafata se acercara para tranquilizar al viajero, el resto de implicados en el plan tendría que quejarse. "La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir”, resalta un mensaje en el grupo de Facebook.Los organizadores destacaron que si se hacía presión "el avión realizaría un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad". Eso mismo ocurrió en el vuelo que despegó de Casablanca con dirección a Estambul. Cerca de las 19:00 GMT, la nave aterrizó en el aeropuerto de Son Sant Joan.A las 19:25 GMT, el supuesto enfermo y su acompañante salen en ambulancia hacia el hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Según los sanitarios, este tenía síntomas compatibles con una afección diabética. Como marca el protocolo, una patrulla de la Guardia Civil acompaña a la ambulancia hasta el centro médico. Pero, no contempla una custodia del avión en pista. Momento que aprovecharon los implicados. La tensión fue en aumento y la coordinación de vuelo de Palma recomendó el cierre de puertas. No obstante, estas no se cerraron porque la tripulación temía por su integridad física. Sobre las 20:10 GMT, varios hombres sentados en el pasillo se levantan e intentan salir de la nave. Ni el personal del aeródromo ni los trabajadores de la compañía fueron capaces de detenerlos.Los fugados saltaron a la pista y causaron el caos en el aeropuerto. Su actuación provocó el desvío de 12 vuelos y 22 cancelaciones. Un caos "sin precedentes en el espacio aéreo europeo y de dimensiones internacionales", según el auto de la jueza. "Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", rezaba el grupo de Facebook en el que se orquestó el plan.Tras la fuga, los agentes identificaron al pasaje y descubrieron que los huidos no habían facturado equipaje, excepto uno. En total, 25 personas implicadas. Las fuerzas de seguridad detuvieron al enfermo y su acompañante. En las siguientes horas, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Marratxí y Ejército del Aire detuvieron a 11 personas. Algunos en el supermercado, otros en una hamburguesería. Todavía hay 13 personas escapadas. Dos de ellos subieron a un ferry hacia Barcelona el sábado 6 de noviembre. El resto podría haber salido de la isla o permanecer en ella.La búsqueda del resto de pasajeros del avión prosigue. Mientras, los detenidos se encuentran en prisión. Se les acusa a todos de delitos de sedición y coacciones. Además, al supuesto enfermo y su acompañante, otro delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Según la magistrada, se trata de un grupo "medianamente organizado", a pesar de que la defensa apunta a que no se conocían entre sí de forma personal. La jueza aboga por el tratamiento del caso en España por la gravedad de los delitos cometidos.

mallorca

