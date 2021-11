https://mundo.sputniknews.com/20211110/una-muestra-en-moscu-conmemora-el-bicentenario-de-mexico-y-131-anos-de-relacion-con-rusia-1118077998.html

Una muestra en Moscú conmemora el Bicentenario de México y 131 años de relación con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La exhibición de fotografías 'México: gente y temas' se inauguró en una de las calles centrales de Moscú para conmemorar el Bicentenario de...

La ceremonia de apertura de la exposición contó con la presencia del director del departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexandr Shetínin, la embajadora de México en Rusia, Norma Pensado, y el autor de las fotos, Serguéi Kovalchuk.La peculiaridad de la exposición, instalada en la calle Arbat, radica en que las fotografías capturan escenas de la vida cotidiana de varios mexicanos de diferentes esferas culturales y profesionales, poniendo al pueblo mexicano, en toda su variedad y riqueza, como protagonista de la muestra.La diplomática subrayó que Kovalchuk "no solamente trató de captar los lugares que aparecen en muchos sitios web de promoción turística, sino efectivamente de plasmar en sus fotografías a la gente, a la gente que los rusos pudieran ver a través de estas fotos, no solamente los lugares o bienes que son parte de nuestra cultura, las pirámides, etc., sino la gente que está alrededor de eso".Pensado indicó que la forma en la cual el autor capturó las imágenes de los mexicanos dan "un valor adicional a la exposición porque no son solamente lugares que mucha gente ya conoce, sino que dan un paso más y muestran a los creadores, a la gente que está detrás de muchas de esas obras artísticas".La próxima Comisión de Cultura México-RusiaAdemás, la embajadora de México en Rusia, afirmó en un comentario a Sputnik de que la nueva reunión de la Comisión Intergubernamental para la Cultura y Asuntos Humanos entre México y Rusia podría celebrarse el año que viene.La Comisión Intergubernamental para la Cultura y Asuntos Humanos mexicano-rusa suele celebrarse cada dos años. La última reunión de la comisión tuvo lugar en Moscú en 2018. Según la embajadora, estaba previsto celebrar un nuevo encuentro de la comisión el año pasado, pero tuvo que ser cancelado por la pandemia del covid-19.La diplomática mexicana indicó que para decidir la fecha del encuentro de la comisión hay que "ver cuáles son los aspectos específicos, los programas de mayor interés, los temas de mayor interés de cada una de las partes, para que se pueda ir avanzando en la definición de un programa".La embajadora apuntó que tradicionalmente antes de una nueva reunión intergubernamental los dos países acuerdan un programa de actividades que se llevarán a cabo en los dos años siguientes.

