Tres señales de que tu mascota puede tener diabetes

Tres señales de que tu mascota puede tener diabetes

Se estima que cinco de cada 1.000 perros y tres de cada 1.000 gatos tienen diabetes, una enfermedad que les puede ocasionar ceguera, problemas de circulación y...

Si tu perro o gato lleva un estilo sedentario, hace poco ejercicio y no tiene una adecuada alimentación podría desarrollar diabetes. De acuerdo con Alejandro Sánchez, gerente técnico de la Unidad de Animales de compañía de MSD Salud Animal en México, los dueños de perros y gatos deben estar alertos de las señales de sus mascotas para poder detectar la enfermedad, pues la diabetes no duele y suele no tener manifestaciones físicas a primera vista. Es muy importante revisar tu mascota si presenta los siguientes síntomas:Aunque cualquier perro o gato puede desarrollar diabetes, existen razas más propensas a presentar la enfermedad. En el caso de los canes estas son las Samoyedo, Alaska malamute, Schnauzer miniatura, Caniches y Springer Spaniel; mientras que los felinos son los gatos domésticos de pelo corto y de pelo largo, así como la raza de gatos Burmes, los que desarrollan dicha afección con más frecuencia, siendo los machos los más afectados. Las mascotas diagnosticadas con diabetes pueden llevar una vida saludable y plena con un tratamiento integral, así como con una alimentación adecuada y actividad física.

