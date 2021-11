https://mundo.sputniknews.com/20211110/timochenko-pide-a-comunidad-internacional-no-dejar-solos-a-firmantes-de-paz-en-colombia-1118064467.html

'Timochenko' pide a comunidad internacional no dejar solos a firmantes de paz en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero y máximo líder del partido de izquierda colombiano Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', hizo un llamado a la comunidad... 10.11.2021

américa latina

colombia

rodrigo londoño

'Timochenko' subrayó que "con la ayuda, el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional", se podrán "acortar términos y velar porque lo acordado (en La Habana) se cumpla completamente".El exguerrillero y Santos fueron invitados al Foro para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, así como de los avances y dificultades que ha tenido el proceso.Por su parte, durante su intervención, Santos señaló que con el acuerdo se buscaba ponerle fin a la guerra y transformar a Colombia en los político, social y económico."Es la primera vez que dos partes crean un mecanismo que no es sobre los vencedores, ni impuesto por un organismo internacional, surgió con apoyo de las dos partes, el compromiso por verdad, la reparación y no repetición. El acuerdo que firmamos con Londoño va a seguir transformando a Colombia", dijo el exmandatario.Asimismo, cuestionó al actual gobierno de Iván Duque, del que dijo que no es amigo de la paz, pero del que también reconoció que tiene avances en la implementación del Acuerdo, lo cual demuestra "unanimidad" con lo que él impulsó en su administración.Tanto Santos como 'Timochenko' rechazaron los asesinatos de los que han sido víctimas los excombatientes de las FARC que firmaron la paz y consideraron que para evitar que la violencia se agudice es necesario implementar el Acuerdo de Paz en su totalidad.

colombia

2021

Noticias

colombia, rodrigo londoño