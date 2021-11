Sérgio Moro vuelve a la política y se une al partido conservador Podemos

https://mundo.sputniknews.com/20211110/sergio-moro-vuelve-a-la-politica-y-se-une-al-partido-conservador-podemos-1118077734.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exjuez y exministro de Justicia brasileño Sérgio Moro anunció su regreso a la primera línea política a través de su filiación al... 10.11.2021, Sputnik Mundo

"Volví a Brasil para ayudar a construir un proyecto que es de muchos, por eso decidí entrar en la vida política y afiliarme a Podemos; no es un proyecto sólo de un partido, es un proyecto de país, abierto a los demás partidos y a la sociedad brasileña", explicó en un discurso en Brasilia retransmitido en Internet.Moro no confirmó su candidatura a las elecciones del año que viene, pero el tono de campaña de su discurso así lo indicaron; de hecho, llegó a presentar un borrador de ideas de su programa de Gobierno.Moro empezó hablando de unidad más allá de las diferencias que existen entre los brasileños y afirmó que su proyecto "no es agresivo", empezando una serie de alusiones veladas a la actitud del presidente Jair Bolsonaro.El exjuez prometió que sus "únicas armas" serán la verdad, la ciencia y la justicia, y dijo que ya "basta" de ofender e intimidar periodistas.También tuvo un momento para recordar a las víctimas del COVID-19, alabar el trabajo del personal de la salud pública, lamentar los brasileños que pasan hambre y destacar la inflación y el desempleo como los principales problemas del país.Moro fue ministro de Justicia y Seguridad Pública durante un año y medio en el Gobierno de Jair Bolsonaro, pero dimitió tras acusar al presidente de presionarle para hacer cambios en la cúpula de la Policía Federal.El exjuez evitó citar directamente a Bolsonaro, pero aseguró que no tuvo el apoyo que esperaba para luchar contra la corrupción y que su trabajo fue "boicoteado".Tras salir del Gobierno Moro trabajó en EEUU en la consultora Alvarez & Marsal, periodo que según dijo aprovechó para reflexionar mejor sobre Brasil.Una eventual candidatura de Moro podría situarse como una tercera vía ante la polarización de Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).No obstante, los analistas políticos advierten que Moro tiene poco espacio para crecer, dado que el electorado de izquierda jamás le votará y en la derecha el bolsonarismo le percibe como un traidor.

