¿Qué inventos revolucionarios fueron creados por latinoamericanos?

Latinoamérica cuenta con un acervo de creatividad. En la región se impulsaron inventos extraordinarios que revolucionaron el mundo entero. En el marco del Día... 10.11.2021, Sputnik Mundo

El 9 de noviembre es el Día del Inventor Internacional, fecha que se celebra en honor a la actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamarr (1914-2000).Lamarr no solo triunfó en Hollywood, sino que se destacó por crear la primera versión del "espectro ensanchado", una técnica que facilita las telecomunicaciones a distancia y que en la actualidad permitió la existencia del bluetooth y el wifi.Así como ella, en Latinoamérica mentes destacadas han marcado un precedente para las sociedades posteriores.El helicópteroAunque suele atribuirse el primer despegue y aterrizaje controlado del autogiro al diseño del español Juan De la Cierva, el inventor del primer helicóptero pilotado y motorizado fue el argentino Raúl Pateras Pescara de Castelluccio (1980-1966).Pateras Pescara, nacido en Buenos Aires, fue un abogado e inventor dedicado al estudio de motores, compresores, así como de helicópteros.En 1919 Pateras Pescara creó ejemplares con hélices contrarrotativas, las que patentó el 21 de febrero de 1920 en España.Su creación Rational Helicopter lo consolidó como el inventor del helicóptero.Previo a dicha patente había colaborado en el diseño del primer lanzador de torpedos acuático.Globo aerostáticoAntes de la creación de los aeroplanos y helicópteros, el globo aerostático pretendía comprobar su efectividad para elevarse por los aires.Ya en agosto de 1709, el sacerdote jesuita brasileño Bartolomeu Lourenco de Gusmao (1685- 1724 ), quien además era devoto de la física y la matemática, fue pionero en la aeronáutica y el responsable de elevar un globo aerostático ante la sorpresa pública.La demostración, no tripulada, tuvo lugar en la Casa de Indias de Lisboa ante la presencia del rey Juan V de Portugal y su corte.El globo logró elevarse cuatro metros del suelo, lo que marcó un precedente para futuras invenciones.Televisión a colorEl invento de la televisión a color es atribuido al científico, investigador e ingeniero mexicano Guillermo González Camarena (1917-1965).En 1940, el mexicano creó y patentó el sistema tricromático secuencial de campos que posibilitó la transmisión del color en la televisión a nivel internacional.El sistema de Camarena contemplaba los colores rojo, verde y azul para reproducir las imágenes.A partir de su idea original basada en sistemas electromecánicos, diversos inventores y organismos nacionales crearon métodos para la TV a color.Asimismo, en 1960 también ideó un sistema más simplificado para generar el color.BolígrafoLa creación de la herramienta destinada a la escritura que contiene tinta en su interior y una esfera de acero que la dosifica fue concebida por el húngaro naturalizado argentino Ladislao Biro, junto con su hermano George, quien era químico.El creador, quien se desempeñaba como periodista, patentó en 1938 el prototipo en Hungría y Francia, pero no lo llegó a comercializar.El desafío de diseñar esferas de tan pequeño tamaño fue una de las limitantes para sacar el revolucionario invento al mercado.Tras radicarse en Argentina, formó la compañía denominada Biro Meyne Biro, junto con su hermano y un socio, Juan Jorge Meyne.Su producto fue conocido inicialmente bajo el nombre de pluma esferográfica.FotografíaEl autodidacta inventor, diseñador, pintor y fotógrafo franco-brasileño Hércules Florence (1804-1879) es considerado uno de los padres de la fotografía junto con Joseph Niepce, Louis Daguerre, William Fox Talbot e Hippolythe Bayard.Como impulsor del descubrimiento de la fotografía en el país latinoamericano, se enfocó en el desarrollo de la fijación de imágenes en la cámara oscura y el posterior proceso de impresión.Utilizó tanto el papel con nitrato de plata, como placas de cristal con una emulsión de su autoría como soporte.Su invento pretendía reproducir documentos como diplomas, etiquetas, recetas médicas y diferentes textos.

