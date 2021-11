https://mundo.sputniknews.com/20211110/porros-bares-y-politicos-bloqueados-en-el-movil-la-presidenta-de-madrid-sonrie-en-el-hormiguero-1118067169.html

Porros, bares y políticos bloqueados en el móvil: la presidenta de Madrid sonríe en 'El Hormiguero'

Porros, bares y políticos bloqueados en el móvil: la presidenta de Madrid sonríe en 'El Hormiguero'

Isabel Díaz Ayuso habló sobre la crisis interna del PP madrileño, la gestión de la pandemia de coronavirus o su juventud ante las cámaras del famoso programa... 10.11.2021, Sputnik Mundo

Hace tiempo que los invitados de El Hormiguero no provienen únicamente del mundo del espectáculo. La política se ha colado en el espacio presentado por Pablo Motos. Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera o Soraya Saénz de Santamaría han pasado por el plató de la madrileña calle Alcalá. La última en hacerlo ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Esta era la primera vez que la mandataria acudía al conocido programa de televisión. Ayuso iba a contestar, pero también a divertirse. Habló sobre la batalla interna del PP de Madrid. Ante cámaras, la líder del Ejecutivo de la Puerta del Sol quiso atajar los rumores sobre su mala relación con el alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida. "Es cierto que ahora estamos en el foco y que hagamos lo que hagamos va a ser noticia, pero nosotros tenemos mucha complicidad y vivimos y trabajamos por Madrid", afirmó.No se mojó sobre si competirá contra Almeida por el liderazgo de la formación en la comunidad autónoma, aunque sí reconoció el bloqueo en el móvil a miembros de su partido. Es el caso del diputado Teodoro García Egea. "Para no tener a todo el mundo en los dos, cierro el paso en el segundo", comentó en referencia a los dos móviles que maneja. Al menos, en uno, el secretario general del PP no está.Pero, no solo habló de su partido. Ayuso aprovechó para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Te mira y sabes que te está mintiendo", respondió. También para hablar sobre su propia historia vital. Trabajó en precario, compartió piso para pagar las facturas y fumó porros en su juventud, aunque no le gustó. Añadió que le gusta cenar en la taberna de debajo de su casa. La terraza del bar es la mejor consulta psicológica, según ella.La presidenta disfrutó y agradó. Fue recibida en plató con gritos de "¡presidenta!". En redes sociales, la opinión se diversifica. Ayuso fue reprendida por sus respuestas en relación a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Especialmente por la respuesta que dio a Motos por el hecho de tumbar la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias en la comunidad autónoma. "Ahondar en el dolor era innecesario", señaló. Añadió que se trató a los cuerpos de los fallecidos con respeto y que las víctimas del coronavirus cuentan con una placa en su memoria en el Palacio de Correos.Con aciertos y errores, Ayuso salió de El Hormiguero con una amplia sonrisa. Fue a divertirse y lo hizo.

