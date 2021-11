https://mundo.sputniknews.com/20211110/pinera-promulga-una-ley-que-crea-un-registro-de-padres-que-deben-la-pension-de-sus-hijos-1118092591.html

Piñera promulga una ley que crea un registro de padres que deben la pensión de sus hijos

"Hoy cumplimos uno de los compromisos de nuestra agenda mujer promulgando la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ayuda a madres e hijos y obliga a los padres a cumplir con sus deberes, terminando con la impunidad", afirmó el mandatario en conferencia de prensa.El presidente explicó que todos los padres que deban tres o más mensualidades consecutivas de pensión, o cinco discontinuas, ingresarán directamente al registro.Los deudores sufrirán una serie de dificultades en su diario vivir, por ejemplo: no podrán acceder a beneficios económicos ni a bonos del Estado, no podrán renovar sus licencias de conducir ni sus pasaportes y si solicitan un crédito bancario la entidad deberá retener el dinero para pagar la deuda.Además, el Estado se quedará con la devolución anual de impuestos del deudor; si este vende su automóvil o un inmueble, esas ganancias irán a parar directamente al pago de lo adeudado y si la persona trabaja en el Gobierno, en el Congreso, el Poder Judicial o cualquier departamento dependiente del Estado, parte de su sueldo será confiscado.El listado de deudores será administrado por el Registro Civil de manera electrónica, pero sólo tendrán acceso a él las instituciones públicas y privadas que tienen relación con las retenciones y restricciones que afectarán al padre y no será de libre acceso para la ciudadanía.La única manera de salir del registro es pagar la deuda o llegar a un acuerdo judicial que garantice el pago.

