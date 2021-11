https://mundo.sputniknews.com/20211110/pandemia-en-bolivia-se-amplia-la-vacunacion-en-adolescentes-para-frenar-la-cuarta-ola-1118093236.html

Pandemia en Bolivia: se amplía la vacunación en adolescentes para frenar la cuarta ola

Pandemia en Bolivia: se amplía la vacunación en adolescentes para frenar la cuarta ola

El Gobierno extiende su plan de vacunación contra el COVID-19 a menores de entre 12 a 17 años, mientras enfrenta el problema de las personas no inmunizadas. En tanto, en Chile se prorrogó el estado de excepción en la Macrozona Sur. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

El objetivo del Ejecutivo de Luis Arce es masificar la campaña de vacunación en Bolivia ante una baja asistencia ciudadana a los centros de inmunización. A esto se suma un plan para promover un retorno seguro de los estudiantes a las aulas en los próximos meses.Luego del anuncio de la ampliación del proceso de inmunización contra el coronavirus, el presidente Arce tuiteó que "no hay nada más importante que la salud de nuestra población".La vacunación se extendió a los menores de 16 y 17 años desde principios de octubre, previo al inicio de la cuarta ola de la enfermedad en el territorio. Aunque el país tenía la cantidad suficiente de vacunas Pfizer para aplicar al medio millón de jóvenes en esa franja, la concurrencia fue escasa.El corresponsal de Sputnik en Bolivia destacó que en el país una parte de la población “rechaza, desconfía y no cree en las vacunas. Esto pasa con los chicos de 16 y 17 años (...) y los padres no quieren experimentar con sus hijos, al considerar que la vacuna no está totalmente chequeada".Desde el Ministerio de Salud se precisó que para los adolescentes se utilizarán dosis del fármaco Pfizer, único autorizado a nivel mundial para menores de 18 años.Bolivia ha recibido desde principios de año un total de 15,2 millones de vacunas, según un informe actualizado del Gobierno.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el politólogo Daniel Grimaldi sobre la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur de Chile. Y además la publicación de un primer borrador de la COP26 que insta a las potencias a elevar la ayuda climática.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

