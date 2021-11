https://mundo.sputniknews.com/20211110/no-te-tomes-el-desayuno-incluido-advierte-una-extrabajadora-de-hotel-1118064604.html

Una tiktokera que dice ser un extrabajadora de hotel publicó un video viral advirtiendo a sus seguidores que no tomen desayunos continentales en los hoteles. 10.11.2021, Sputnik Mundo

Brandi Augustus, que se hace llamar @brandiaugustus en la plataforma, habló sobre por qué es mejor evitar el desayuno en el hotel en el video titulado: "¡No te comas el desayuno gratis!".Mientras suena una música espeluznante de fondo, Brandi explica en el video: "No sé cómo decir esto sin ser atacadа por gente de la industria, pero si su hotel sirve desayuno continental caliente, huevos, y gofres como ese, no coman esa mierda".Brandi Augustus explica que ha trabajado como recepcionista y auditora nocturna durante casi 15 años" y que hay un elemento en particular que debe evitar: los gofres.Aclara que la máquina para hacer gofres no siempre se limpiaba ni se reemplazaba y que la masa para gofres no se "preparaba todos los días". “Esa masa para gofres se reutiliza hasta que comienza a oler a cerveza”, dice Augustus.Asimismo, relata cómo una vez un superior le dijo que solo "usaba una toalla de papel para limpiar todo durante toda la noche" porque según él "era más amigable con el medioambiente" en lugar de usar un trapo o una esponja para limpiar cosas como tazones, espátulas, las mesas, etc".Con eso, el consejo de Brandi Augustus era evitar el "desayuno incluido" de los hoteles.Los comentarios, de supuestos extrabajadores de hoteles, eran similares.“He trabajado en la industria alimentaria durante más de 12 años, principalmente como chef o gerente de hotel matutino. Los huevos de buffet están prohibidos", escribió alguien.“Trabajaba como limpiador en un hotel y mi compañero de trabajo limpiaba los asientos del inodoro con el cepillo del inodoro ”, agregó otro.Un tercero escribió: “¡Como auditora nocturna de un hotel muy popular, ella [está] diciendo la verdad! Cíñete a los alimentos preenvasados, también revisa la habitación antes de traer el equipaje".Otro comentó que "nunca se levantaban tan temprano como para llegar al desayuno del hotel".

