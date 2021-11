https://mundo.sputniknews.com/20211110/moscu-ve-inaceptable-usar-crisis-migratoria-para-ampliar-sanciones-de-la-ue-a-minsk-1118076640.html

Moscú ve inaceptable usar crisis migratoria para ampliar sanciones de la UE a Minsk

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia considera inaceptables los intentos de la UE de usar la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa para ampliar las sanciones... 10.11.2021

"Consideramos inaceptable convertir los problemas migratorios en un pretexto para aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra otros países", dijo la diplomática.Horas antes el diputado del Sejm (Cámara Baja del Parlamento polaco) Janusz Kowalski propuso, en el contexto de la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia, imponer sanciones no solo contra Minsk, sino además contra Moscú.Desde el 8 de noviembre, cientos de migrantes irregulares intentan cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. De acuerdo con las autoridades polacas, más de 3.000 inmigrantes indocumentados se encuentran en la frontera.Polonia, Letonia y Lituania, puerta de entrada nororiental a la UE para migrantes que huyen de conflictos armados y penurias económicas, han denunciado en los últimos meses un aumento de presión sobre sus fronteras externas, con miles de cruces ilegales registrados en lo que va de año.Bruselas acusa al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, de utilizar a los migrantes irregulares como arma para un ataque híbrido que busca desestabilizar la UE.El líder bielorruso, hostigado por las sanciones de Occidente, tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Elecciones en NicaraguaMaría Zajárova declaró que Rusia condena la negativa de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua.La portavoz señaló que esas declaraciones "no tienen valor jurídico para Nicaragua".Rusia, agregó, seguirá apoyando a los nicaragüenses en su intención de proteger el derecho al desarrollo soberano e independiente.Añadió que Moscú planea reforzar la interacción estratégica bilateral, así como implementar proyectos, dedicados al mejoramiento de las condiciones de vida en Nicaragua.El 7 de noviembre, los nicaragüenses votaron para elegir presidente y vicepresidente de la República para el período de 2022-2027, los 91 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y los 20 del Parlamento Centroamericano.Según los datos del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, el ticket electoral encabezado por Daniel Ortega obtuvo el 74,99% de los sufragios en las elecciones celebradas este domingo, marcadas por la baja participación, solo del 65,34% del censo apto para votar.Los comicios en Nicaragua fueron cuestionados por sectores de la oposición interna, así como por gobiernos y organismos internacionales que acusan al oficialismo de encarcelar a los principales rivales del presidente Ortega, favorito para imponerse.El canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, declaró al respecto que su país tiene dignidad y que su pueblo no teme las amenazas de medidas unilaterales, sanciones o el desconocimiento de otros países.La conferencia sobre Libia en ParísLa portavoz de la Cancillería rusa comunicó que el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tomará parte en una conferencia internacional sobre Libia en París el 12 noviembre."El ministro de Exteriores de Rusia participará en la conferencia internacional sobre Libia, convocada por la iniciativa del presidente de Francia", dijo Zájarova, destacando que la misión del foro es contribuir a estabilizar la situación en el país.Además, la Cancillería rusa confirmó la participación de Lavrov en el encuentro del formato 2+2 (titulares de Exteriores y de Defensa) en París el próximo 12 de noviembre."El día 12 de noviembre, París acogerá la próxima reunión del consejo de cooperación de seguridad ruso-francés en el llamado formato 2+2. Asistirán nuestro canciller, Serguéi Lavrov, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú", dijo la vocera.Enfatizó que la reunión se centrará en la estabilidad estratégica y la seguridad europea, la no proliferación, el control de armas, la prevención de una carrera armamentística espacial, así como las relaciones de Rusia con la Unión Europea y la OTAN."Los ministros tienen previsto intercambiar opiniones sobre las cuestiones regionales de actualidad, es decir (las crisis en) Ucrania, Afganistán, Irán y Libia", especificó Zajárova.Agregó que Rusia siempre ha tomado parte en las iniciativas multilaterales destinadas a promover la construcción del estado libio.Libia se sumergió en el caos tras el asesinato de su líder histórico Muamar Gadafi en 2011 durante una intervención militar de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Hasta hace poco la nación árabe tenía dos gobiernos paralelos: el Ejecutivo interino elegido por el Parlamento en Tobruk y apoyado por el Ejército Nacional Libio, y el Gobierno de Acuerdo Nacional avalado por la ONU, con sede en Trípoli.El pasado 5 de febrero, ambos bandos rivales designaron a Abdul Hamid Mohammed Dbeibah como nuevo primer ministro del país, para que convoque elecciones generales el próximo 24 de diciembre, las que serían las primeras desde el derrocamiento de Gadafi.Polonia aumenta el número de agentes del ordenEl ministro del Interior y Administración, Mariusz Kaminski, declaró que el Gobierno de Polonia aumentará el 11 de noviembre hasta 2.000 el número de sus agentes del orden en la frontera con Bielorrusia, sacudida por la crisis migratoria."Mientras asistan a la Marcha de la Independencia, recuerden que los agentes de policía, que mantienen la seguridad de la ruta, después del evento se dirigirán enseguida a nuestra frontera en el este: 700 policías antidisturbios y 100 policías antiterroristas se unirán a 1.200 colegas suyos de la Policía que están prestando su apoyo a la Guardia Fronteriza polaca", escribió Kaminski en su cuenta de Twitter.La Marcha de la Independencia, organizada por varias organizaciones derechistas y nacionalistas polacas, tendrá lugar el jueves con motivo del Día de la independencia.Más temprano, el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, declaró que 15.000 militares ayudan a proteger la frontera con Bielorrusia, y agregó que su número puede aumentar en caso de necesidad.Desde el lunes pasado, grupos de migrantes irregulares intentan cruzar el límite entre Bielorrusia y Polonia. De acuerdo con las autoridades polacas, más de 3.000 inmigrantes indocumentados se encuentran en la frontera.Polonia, Letonia y Lituania, puerta de entrada nororiental a la Unión Europea para migrantes que huyen de conflictos armados y penurias económicas, han denunciado en los últimos meses un aumento de presión sobre sus fronteras externas, con miles de cruces ilegales registrados en lo que va de año.Bruselas acusa al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, de utilizar a los migrantes irregulares como arma para un ataque híbrido que busca desestabilizar la UE.El líder bielorruso, hostigado por las sanciones de Occidente, tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.

