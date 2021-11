https://mundo.sputniknews.com/20211110/mar-negro-dura-advertencia-de-rusia-a-aventuras-guerreristas-de-occidente-1118090757.html

Mar Negro: dura advertencia de Rusia a aventuras guerreristas de Occidente

Mar Negro: dura advertencia de Rusia a aventuras guerreristas de Occidente

Rusia alerta ante provocaciones de EEUU y sus socios de la OTAN en el mar Negro. Occidente amenaza con más sanciones a Bielorrusia por la crisis migratoria...

Mar Negro: dura advertencia de Rusia a aventuras guerreristas de Occidente Mar Negro: dura advertencia de Rusia a aventuras guerreristas de Occidente

Rusia alerta ante provocacionesLa Sexta Flota de EEUU parece entender que el mar Negro –y sobre todo cuanto más cerca de aguas y territorios rusos, 'mejor'– es un campo donde puede celebrar algún tipo de picnic, por la banalidad con la que promueve y difunde sus provocaciones a Rusia. Y la prueba más fehaciente de esto, está en un tuit que subió la cuenta oficial de la Sexta Flota el pasado sábado 6 de noviembre, hace pocos días."Navegando junto a los aliados de la OTAN para garantizar la seguridad y la estabilidad en el Mar Negro es una excelente manera de pasar un sábado! Ha sido un placer navegar contigo Turquía! #USSMountWhitney y #USSPorter navegan en formación con la fragata turca TCG Yavuz (F 240)", dice el tuit.Y lo peor es que banalizan un tema que es realmente grave, y que Rusia, como cualquier país que se precie de tener responsabilidad en este tipo de cosas, se lo toma muy enserio, porque sabe perfectamente que esto no es un juego de niños. Tan es así, que los militares rusos siguen de cerca las acciones de los efectivos estadounidenses en el mar Negro, donde desde del 30 de octubre permanece el destructor USS Porter de la Armada de EEUU, así como el buque insignia USS Mount Whitney, y el buque de aprovisionamiento USNS John Lenthall, que arribaron a estas aguas el 3 y el 4 de noviembre, respectivamente.Mientras, este martes desde la cartera de Defensa de Rusia las calificó "acciones no planificadas de las fuerzas de EEUU", que están creando "una agrupación de fuerzas armadas multinacional en las inmediaciones de la frontera rusa". "Semejantes acciones son un factor desestabilizador en la región del mar Negro y uno de sus objetivos es el fomento militar del territorio de Ucrania".Según cálculos de los militares rusos, los actuales ejercicios de EEUU, que cuentan con la participación de otros países aliados, se centran en estudiar el terreno en el caso de que el Gobierno ucraniano decida resolver el conflicto en la región de Donbás por la fuerza. "Dado que, además de la Armada de EEUU, está prevista la participación de aviación táctica, de patrulla y estratégica, así como contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumanía, Turquía y Ucrania, está a la vista el estudio del potencial escenario de operaciones militares en caso de que Kiev prepare una solución por la fuerza en el sureste", indicó el ministerio.En tanto, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, sostiene que Washington y sus aliados buscan "poner a prueba" a Rusia para ver cuál es su preparación militar y en qué medida está operativa su capacidad defensiva en las costas del mar Negro y en el sur del país en general.Mientras, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, vinculó los ejercicios militares de la OTAN en el mar Negro al propósito de EEUU de intensificar su política de contención hacia su país.Occidente amenaza con más sanciones a Bielorrusia por la crisis migratoria: ¿un tiro por la culata?Polonia acaba de encontrar a un nuevo culpable de la crisis migratoria en la frontera con la vecina Bielorrusia. Además de responsabilizar al presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, del 'asedio' de la frontera polaca por miles de migrantes procedentes de países como Irak, Siria o Afganistán, ahora se señala también a Rusia.En una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento polaco, el premier de esa nación manifestó que es Moscú quien está detrás de esta crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que calificó como "ataque" del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, cuyo "mandante", según sus palabras, es el jefe del Kremlin, es decir, Vladímir Putin. "La política imperial, neoimperial, de Rusia está avanzando, podemos verlo claramente", afirmó el político polaco.Rusia no dejó sin respuesta estas declaraciones "totalmente irresponsables e inaceptables", tal y como manifestó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. Pero no se trata únicamente de declaraciones. Se está llamando también a acciones bien concretas contra Moscú. Y es que un diputado polaco llamó a imponer sanciones, tanto a Bielorrusia, como también a Rusia. Unas sanciones que, según sus palabras, deben adoptar Bruselas y Washington.De hecho, el primer ministro polaco manifestó este miércoles que su país se pronunciará "por el endurecimiento de las sanciones" en la próxima reunión del Consejo Europeo. Una iniciativa que podría contar con el apoyo de Bruselas, a juzgar por las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, quien indicó que la Unión Europea está dispuesta a ampliar y endurecer las sanciones contra las autoridades de Bielorrusia. "Aplicaremos sanciones a todos los que participan en el traslado de los inmigrantes", sostuvo el político alemán.Volviendo a las acusaciones contra Rusia, tal y como dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, la Comisión Europea –brazo ejecutivo de la Unión Europea– estudia la información a su disposición sobre la posible implicación de Rusia en la crisis migratoria en las fronteras con Bielorrusia. Literalmente, dijo que se está estudiando su "posible implicación en estas actividades". "Estas actividades" son, según las autoridades comunitarias, utilizar a los inmigrantes de Oriente Medio y África para desestabilizar la situación en el bloque comunitario.El presidente de Polonia, Andrzej Duda, califica esta crisis migratoria como "un ataque híbrido masivo", donde alrededor de 30.000 personas intentaron violar la frontera de su país desde principios de este año, según los últimos datos. En este contexto, las autoruidades comunitarias exigieron que se deje de "utilizar a los migrantes como instrumento" político contra la Unión Europea.Cabe señalar que, además de Polonia, son también Letonia y Lituania puerta de entrada nororiental a la Unión Europea para migrantes que huyen de conflictos armados y penurias económicas, donde la presión sobre sus fronteras externas ha aumentado drásticamente en los últimos meses. Según el Gobierno de Polonia, más de 3.000 refugiados se encuentran actualmente en la frontera que comparte con Bielorrusia, mientras que más de 10.000 inmigrantes irregulares están preparados y a la espera de una oportunidad para cruzar.En algún sentido tienen razón quienes hablan de la implicación de Rusia. En el sentido de que esta situación también podría afectar al gigante euroasiático. Algo que entiende también el presidente bielorruso, quien manifestó que, de no gestionarse esta situación, "Rusia será inmediatamente arrastrada a esta vorágine".Por esta razón, el presidente Vladímir Putin se muestra preocupado por las consecuencias humanitarias que puede entrañar esta crisis. Así queda plasmado en un comunicado del Kremlin emitido el término de la conversación telefónica del líder ruso con la canciller en funciones de Alemania, Angela Merkel. Se indica que ambas partes "examinaron detalladamente la situación" en la frontera entre Bielorrusia y los países de la Unión Europea, al tiempo que se subraya que "el presidente de Rusia propuso fomentar las conversaciones sobre los problemas que han surgido en el contacto directo entre los representantes de los Estados miembros de la UE y Minsk". Se resalta que la conversación fue por iniciativa de Alemania.Hay que señalar que la prensa occidental hace mención alguna a que estos migrantes están huyendo de los países destruidos por Occidente, por Polonia en particular, que mandó a 2.000 soldados para participar en la invasión de Irak, tal y como recordó esta semana la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.En este contexto, la diplomática expresó la esperanza de que "Occidente no se quite esa responsabilidad". Insistió en una reciente entrevista en que Occidente no debe pretender que lo que está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sea una "operación híbrida" de Minsk y Moscú. Asimismo, Zajárova acaba de calificar como "inaceptable" convertir los problemas migratorios "en un pretexto para aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia y contra otros países".Pero no sólo lo afirman la parte rusa y bielorrusa. Desde el Vaticano se pronunciaron de la misma manera. "Alentamos a las autoridades de toda Europa a que asuman la responsabilidad en lo que respecta a los migrantes y refugiados". Así lo manifestó el secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados. Mientras, los destinatarios de este mensaje hacen oídos sordos. Es muy ilustrativa la reacción de Lituania, cuyo presidente no deja de pedir a la Unión Europea que apoye la construcción de una valla fronteriza, una solicitud que reiteró en su última conversación con el presidente del Consejo Europeo.¿Por qué viajó a Taiwán una delegación de eurodiputados?El pasado 5 de noviembre, parlamentarios europeos viajaron a Taiwán para expresar su apoyo a Taipei en su interés separatista. Poco después llegaron legisladores estadounidenses con la misma intención. Desde Pekín han condenado estas visitas, han pedido detener estas "acciones provocadoras" y resaltan que "Taiwán es una parte sagrada e inalienable del territorio chino".Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Zhu Jingyang, máster en Asuntos Internacionales y cónsul de China en Barcelona. Jingyang ofrece estos comentarios a modo de analista internacional y no representan la postura oficial de su país.Chile: ¿condenado Piñera por los Pandora Papers?La Cámara de Diputados de Chile aprobó un juicio político contra el presidente, Sebastián Piñera, tras la investigación periodística conocida como Papeles de Pandora que reveló un supuesto negocio del mandatario en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.De acuerdo con esta investigación, las empresas del mandatario vendieron un proyecto minero millonario que ha sido duramente cuestionado por el eventual impacto que produciría en una reserva natural en el norte del país.Para poder aprobar el juicio político contra Piñera, los congresistas tuvieron que protagonizar una sesión maratónica de 22 horas que se convirtió en 'trendig topic' en Twitter, principalmente porque el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista pronunció un discurso de 15 horas con el objetivo de lograr que uno de los diputados que faltaba se pudiera incorporar a la sesión y así garantizar los 78 votos que se necesitaban para sacar adelante la medida."Cosas tan graves como es la de haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Por eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente", dijo Naranjo.Finalmente, el juicio político se aprobó y las redes sociales quedaron inundadas de memes y mensajes sobre esta maratónica sesión.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

