La NASA retrasa un año regreso de humanos a la Luna para 2025

El funcionario se refería a una decisión judicial de la semana pasada que rechazó una protesta del rival de SpaceX, Blue Origin, por la pérdida del contrato del módulo de alunizaje.Otra razón del retraso es que la fecha límite original de 2024 establecida por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) "no se basó en la viabilidad técnica", dijo Nelson.También mencionó que el Congreso no proporcionó fondos suficientes para desarrollar un módulo de alunizaje en presupuestos anteriores.Igualmente, se llevará a cabo un alunizaje sin tripulación antes de la misión humana de 2025, que tiene como objetivo poner a dos astronautas en el Polo Sur lunar.Aunque el calendario actualizado no afecta a las misiones estadounidenses posteriores, Nelson advirtió que el país se encuentra en una carrera con China para que vuelvan los humanos a la Luna por primera vez desde el último aterrizaje del Apolo en diciembre de 1972.El primer aterrizaje de Apolo en la Luna en julio de 1969 puso fin a una carrera espacial anterior que enfrentó a EEUU contra la ex Unión Soviética.

