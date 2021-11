La Fiscalía de Madrid pide archivar la investigación por el rescate de Plus Ultra

https://mundo.sputniknews.com/20211110/la-fiscalia-de-madrid-pide-archivar-la-investigacion-por-el-rescate-de-plus-ultra-1118077012.html

Según revela el diario El Confidencial, la Fiscalía remitió un escrito al juzgado de instrucción, destacando que los últimos informes periciales permiten concluir que "se cumplirían la totalidad de las condiciones establecidas" para que el Gobierno diese luz verde a esta operación.En concreto, la causa se remonta al pasado mes de marzo, cuando el Gobierno de España aprobó el rescate a Plus Ultra, permitiendo su acceso a un fondo de solvencia para empresas estratégicas en dificultades por el COVID-19.El rescate consistió en la entrega de 53 millones de euros, de los que 19 se desembolsaron como un préstamo ordinario a cinco años y otros 34 como préstamo participativo a siete años.La decisión fue duramente criticada por partidos de la oposición —especialmente por el conservador Partido Popular (PP) y los ultraderechistas de Vox— al considerar que la empresa no es estratégica, ya que se su flota solo cuenta con cuatro aviones Airbus y ofrece solo cuatro rutas desde España: a Lima, Quito y Caracas desde Madrid, además de otra que une la capital venezolana con Tenerife.Un mes después, un juzgado de Madrid abrió diligencias contra el presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y su consejo de administración por presunta malversación.En el marco de la investigación llegó a paralizarse la entrega de los fondos de forma temporal, aunque finalmente los pagos se materializaron el pasado mes de agosto.En su último escrito, la Fiscalía sostiene que "se podría considerar que la compañía Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas" para acceder a las ayudas, por lo que pide el archivo de la investigación.Tras salir a la luz el contenido de este escrito, la aerolínea publicó un comunicado en el que se muestra "satisfecha" por las alegaciones del Ministerio Fiscal, destacando que el informe de los peritos "no certifica incumplimiento de ninguno de los requisitos exigidos para poder recibir las ayudas".

