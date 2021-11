https://mundo.sputniknews.com/20211110/inflacion-pobreza-y-deuda-el-coctel-que-lastra-al-peronismo-en-un-ano-electoral-1118098935.html

Inflación, pobreza y deuda: el cóctel que lastra al peronismo en un año electoral

BUENOS AIRES (Sputnik) — Unas elecciones nunca vienen bien cuando la economía se encuentra empantanada, cuando hay negociaciones sobre deuda externa pendientes...

Pero Argentina celebra elecciones cada dos años, y este domingo convoca a las urnas a sus 45,7 millones de habitantes para renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.Así las cosas, el peronismo gobernante acude resignado a estos comicios legislativos sabiendo que puede complicarse su gestión en el Ejecutivo durante los dos años que le quedan de mandato si pierde la mayoría en las dos Cámaras del Congreso.Crisis al hiloHay factores estructurales que trascienden cualquier Gobierno. Al menos desde 1975 hay una caída gradual y persistente del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, de los indicadores sociolaborales y del entramado productivo del país. El economista Martín Kalos, director de EpyCA Consultores, señala que alguna reversión puntual hubo en esa tendencia, pero no perduró en el tiempo.Habrá generaciones de argentinos que recurran a los libros para conocer esta parte de la historia de su país, pero el estancamiento económico de la última década no precisa de ningún relato: forma parte de la vivencia de todos. Empezó en 2011 y se mantuvo hasta 2015, durante el segundo mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).Otro bache en 2016, ya con Mauricio Macri de presidente (2015-2019), dejó margen para una recuperación parcial en 2017, pero desde abril de 2018 comenzó una recesión que se ha convertido, tres años y medio después, en un ancla que carga el Gobierno de Alberto Fernández.Desde marzo de 2021 se constata un repunte en la producción industrial. "La actividad manufacturera alcanzó en la actualidad un nivel similar al que tenía a mediados de 2019: superó la pandemia y recuperó algo de lo perdido en 2020, pero aun sí Argentina sigue en crisis, porque lo estaba a mediados de 2019 también", evidencia Kalos, también docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).El desempleo, en tanto, llegó al 9,6% en el segundo trimestre de 2021. Bajo la línea de pobreza subsiste el 40,6% de la población, condición que afecta a más de la mitad de los niños y adolescentes de Argentina.La leve recuperación de los salarios reales y del empleo industrial en los últimos meses son logros que apreciar, "pero no alcanzan para mostrar una mejor situación que se concrete en el bienestar de las familias", razona Kalos. "Mucha recuperación de actividad se ha hecho sin recuperar empleo, con sectores en los que hay capacidad ociosa y no necesitan emplear a más personas para producir más".A largo plazoEn añadido, no está claro que el proceso actual de reactivación económica sea sustentable en el porvenir."Para eso hacen falta políticas consensuadas y coordinadas con el sector privado que hoy por hoy parecen frágiles y dependientes de las decisiones de un Gobierno al que se lo ve contra las cuerdas, dado el resultado electoral de las elecciones primarias (celebradas el 12 de septiembre) y el que podría tener este domingo", plantea Kalos.En este clima vacilante, Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la devolución el préstamo por 44.000 millones de dólares tomados por el expresidente Macri entre 2018 y el último año de su mandato."Con el Fondo se ha dilatado hasta acá el avance hacia una resolución, no porque se hayan postergado las negociaciones, sino porque no se llegó todavía a un compromiso, y eso también influye en la incertidumbre respecto a los próximos meses", remarca el economista.Argentina pagó a finales de septiembre 1.884 millones de dólares al Fondo para saldar el primer pago correspondiente al crédito, que es el más cuantioso de los otorgados por la entidad multilateral en toda su historia.La deuda del país con el FMI llega en la actualidad a los 43.092 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía actualizadas al 30 de septiembre.Persiste la duda de cuánto terminará pagando al Fondo, por cuánto tiempo y a qué tasa de interés.El préstamo con el organismo ensombrece el tino del ministro de Economía, Martín Guzmán, de reestructurar en agosto el 99% de la deuda emitida bajo legislación extranjera, y de canjear en septiembre el 98,8% de los títulos bajo la ley local.Así, en apenas unos días, el país sudamericano consiguió arreglar con los acreedores externos la devolución de 66.238 millones de dólares en una primera instancia, y de 41.715 millones de dólares en el segundo acuerdo.Con aquel triunfo, el Gobierno se vanaglorió de haber podido generar condiciones para lograr que la deuda fuera sostenible, un logro opacado por las negociaciones inconclusas con el FMI.

