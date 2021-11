https://mundo.sputniknews.com/20211110/estudiantes-de-haiti-atrapados-en-disputa-diplomatica-con-republica-dominicana-1118101519.html

Estudiantes de Haití atrapados en disputa diplomática con República Dominicana

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — En medio de una disputa diplomática, República Dominicana anunció el cierre de las fronteras y la suspensión de los visados para... 10.11.2021, Sputnik Mundo

Decenas de haitianos protestaron en las calles de Santo Domingo contra la medida que consideran injusta, además de calificarla de represalia del presidente dominicano Luis Abinader por los tensos intercambios en Twitter con el canciller haitiano Claude Joseph.El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) pidió a las autoridades dominicanas reconsiderar la disposición que penaliza "severamente" a los estudiantes, cuya presencia contribuye en gran medida a la buena salud de la economía dominicana, según expresaron en un comunicado."Como resultado de esta medida, los estudiantes haitianos titulares de una visa que requiera renovación no podrán continuar su formación, ya que serán considerados por las autoridades dominicanas como migrantes irregulares", advirte el texto.Disputa en TwitterEl 1 de noviembre, el presidente Abinader alentó en Twitter a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea, a actuar en Haití "con urgencia", ante la crisis de inseguridad por el fortalecimiento de las bandas armadas, y confirmó que su país anunciaría medidas migratorias para limitar el trasiego fronterizo.En la misma plataforma, el canciller haitiano Joseph recordó a sus vecinos que la inseguridad es un problema que comparten los dos países, y llamó a las autoridades a trabajar de conjunto para erradicarlo.La tensión escaló y el viceministro dominicano de Asuntos Consulares y Migraciones, Jatzel Román, informó que Santo Domingo decidió suspender indefinidamente el programa de visas especiales para estudiantes haitianos en el país, medida calificada de racista por varias personalidades, entre ellas el expresidente del Parlamento Youri Latortue.70.000 haitianos afectadosLa medida puede afectar a unos 70.000 haitianos advirtió el GARR, y recordó que los padres invierten en costos de educación y pagan servicios básicos como vivienda, electricidad, agua potable y transporte.Se estima que cada año las familias de Haití gastan unos 200 millones de dólares en educar a los hijos en RD, un monto superior al destinado por el Ministerio local de Educación para formar a cuatro millones de alumnos.Para el economista y exministro de Educación, Nesmy Maginat es urgente frenar la inseguridad, duplicar el presupuesto de la cartera que antes rectoraba, además de descentralizar y modernizar el sector.A inicios de este mes, el primer ministro, Ariel Henry anunció que la disputa diplomática estaba zanjada, y esta semana el exembajador de Haití en RD debe trasladarse al país vecino para fungir como mediador de la crisis.Además de la suspensión de visas, Republica Dominicana anunció un paquete de medidas para regular la inmigración haitiana, entre ellas la limitación del acceso a los hospitales públicos a los migrantes irregulares y el establecimiento de 38 oficinas para identificar a todos los extranjeros.Mientras los ánimos siguen caldeados entre las dos naciones, los sueños de miles de jóvenes haitianos se ven frustrados."Desde hace cinco años hicimos un plan familiar para que pueda estudiar en Dominicana, pues los programas son más completos y casi no existe el riesgo de detener las clases por la inseguridad. Ahora realmente no sé que voy a hacer", dijo a Sputnik Jean Pierre quien cursa el último año del bachillerato.El deterioro del clima de paz en Haití durante los últimos años empuja a cada vez más personas a buscar nuevos horizontes, mientras el país deja escapar a su capital humano.

