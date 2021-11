Estados Unidos descarta enviar tropas a Haití

https://mundo.sputniknews.com/20211110/estados-unidos-descarta-enviar-tropas-a-haiti-1118061663.html

El funcionario es el cuarto alto cargo norteamericano que llega a Haití desde finales de septiembre.En la conferencia, enfatizó que la comunidad internacional no vendrá "al rescate" de Haití, aunque reiteró que la seguridad en la nación es un asunto prioritario para Estados Unidos.A pesar de los temores por una posible intervención militar, el subsecretario aseguró desde la embajada no tener información sobre el envío de tropas hacia Haití, un plan que preveían algunos expertos, incluso el propio Gobierno que solicitó militares poco después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio.Robinson también afirmó no contar con nuevos detalles sobre los estadounidenses secuestrados a mediados de octubre por la banda 400 Mawozo, que pide un rescate de 17 millones de dólares para su liberación, aunque indicó que la Casa Blanca y el Gobierno de Haití cooperan estrechamente en el caso.Los 16 estadounidenses y un canadiense fueron secuestrados el 16 de octubre en Ganthier, zona al este de la capital que se encuentra bajo la influencia de las pandillas.La semana pasada un funcionario de Washington aseguró que accedieron a pruebas de vida de algunos de los rehenes, mientras un grupo del FBI se desplegó en Haití días después de los sucesos.La visita de Robinson ocurre casi un mes después del arribo de la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Uzra Zeya, quien estuvo en el país a mediados de octubre.A finales de septiembre también llegaron Brian Nichols y Juan González, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y asesor especial para el presidente Joe Biden, respectivamente.

