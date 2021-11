https://mundo.sputniknews.com/20211110/en-la-previa-del-choque-con-argentina-uruguayos-apoyan-continuidad-de-tecnico-tabarez-1118062531.html

En la previa del choque con Argentina, uruguayos apoyan continuidad de técnico Tabárez

En la previa del choque con Argentina, uruguayos apoyan continuidad de técnico Tabárez

MONTEVIDEO (Sputnik) — Dos encuestas difundidas el martes en Uruguay revelaron que los aficionados a la selección de fútbol, que disputa la chance de acceder... 10.11.2021, Sputnik Mundo

En el sondeo, un 53% de los encuestados está a favor de mantener a Tabárez como seleccionador de "la Celeste"; en tanto que un 33% prefiere a otro entrenador y el 12% "no aprueba ni desaprueba", a tres días de que el equipo mayor enfrente a su clásico rival del Río de la Plata, Argentina.Sin embargo, las opiniones están más divididas cuando se consulta sobre el desempeño del "maestro", quien recoge un 40% de aprobación y otro tanto de rechazo, mientras que un 16% se mantiene neutral y el 4% restante "no sabe, no contesta".Tabárez está al frente del combinado internacional uruguayo desde el 8 de marzo de 2006, aunque tiene un ciclo anterior, en el que dirigió al equipo en la Copa del Mundo de Italia 90, además de ser el DT del seleccionado Sub 20 en 1983 y 1987.Por ello, ostenta los récords mundiales de ser el director técnico con mayor cantidad de partidos dirigiendo a una misma selección nacional y el técnico con mayor cantidad de presencias en copas mundiales (4) dirigiendo a un mismo combinado.Cuarto mundial consecutivoNúmeros similares arrojó otro sondeo, el que realizó la consultora Cifra, que reveló que la mitad de los uruguayos y uruguayas está a favor de que Tabárez siga al frente del equipo, mientras que el 42% lo quiere fuera.La franja etaria que más apoya al entrenador es la de la generación de 30 a 44 años, quienes todavía recuerdan el buen desempeño de "la Celeste" en Sudáfrica 2010, cuando el equipo finalizó en el cuarto puesto y generó la mayor empatía popular que se recuerda en el país desde Brasil 1950 y el épico "maracanazo".La mayoría de esos jugadores conquistaron, un año después, la Copa América en Buenos Aires, el último logro del combinado internacional uruguayo.La encuesta de Cifra, sobre 802 entrevistados, llega después de dos derrotas uruguayas, ante Argentina y Brasil y a 48 horas del inicio de otra doble fecha en la que el equipo reeditará otro clásico rioplatense, en Montevideo, y visitará a Bolivia en la altura de La Paz.Con 12 partidos sobre 18, Uruguay marcha quinto en la clasificación pero con el mismo puntaje que Colombia, que figura cuarto.La eliminatoria sudamericana otorga cuatro plazas al Mundial y reserva una quinta para una repesca con Oceanía.De clasificar, Tabárez lograría emular la mejor racha de "la Celeste", con cuatro Mundiales consecutivos, performance que ya logró desde Chile 1962 a Alemania 1974.

