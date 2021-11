El presidente de México elogia la decisión de renunciar del jefe de Inteligencia Financiera

https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-presidente-de-mexico-elogia-la-decision-de-renunciar-del-jefe-de-inteligencia-financiera-1118085102.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la renuncia a su cargo presentada por el jefe de la Unidad de... 10.11.2021, Sputnik Mundo

"Fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia", dijo el jefe del Ejecutivo acerca de la renuncia del alto funcionario de la cartera de Hacienda y Crédito Público, encargado de vigilar los posibles delitos en el sistema financiero.Nieto renunció después de celebrar el fin de semana pasado una ostentosa boda con la consejera electoral Carla Humphrey en la ciudad de Antigua, Guatemala, con asistencia de conocidos políticos y empresarios."Pablo Gómez es un hombre integro, honesto, incorruptible, ¿tengo qué decir más?", dijo el mandatario al poner fin a su conferencia de prensa matutinas que ofrece todos los días hábiles. Nieto asumió el cargo el primer día del mandato sexenal de López Obrador, el 1 de diciembre de de 2018.El presidente mexicano tachó la boda de "un asunto escandaloso", el lunes pasado, antes de viajar a Nueva York (EEUU, noreste), donde encabezó el 9 de noviembre una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.Nieto publicó la noche del lunes en sus redes sociales que "por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF".Esta es la primera vez que el jefe de Estado se refiere a la renuncia, anunciada cerca de la medianoche del lunes, mientras llegaba a la ciudad estadounidense donde está la sede del organismo internacional.Un día antes, trascendió a la prensa que agentes aduaneros de Guatemala hallaron el sábado 6 de noviembre un sobre con 35.000 dólares no declarados en un jet privado en el que viajaron invitados a la fiesta privada.En el avión viajaba la secretaria de Turismo de Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien también presentó su renuncia al Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, que aspira a la candidatura presidencial del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hacia los comicios de 2024.En la aeronave también viajaba el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, con quien López Obrador tiene abiertas discrepancias.Por su parte, Nieto sostenía conocidas diferencias con el fiscal general, Alejandro Gertz, acerca del manejo de los principales casos de corrupción que investigan autoridades federales.Sobre su antecesor, Gómez dijo que Nieto "hizo lo que no se había hecho antes y operó una verdadera UIF".Esa institución "está funcionando y yo no voy a llegar ahí para destruir lo que ya se construyó, sino para conducir el mismo esfuerzo de lucha contra el Estado corrupto", puntualizó.Gómez es un político de origen comunista con una larga trayectoria en el ahora opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), fundado en 1989, y acompañó a López Obrador en una escisión para fundar el ahora gobernante Morena, registrado en 2014.El economista comenzó su carrera política como dirigente del emblemático movimiento estudiantil de 1968.

