https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-decimo-aniversario-del-fin-de-eta-remueve-conciencias-en-el-oasis-vasco--fotos-1118081863.html

El décimo aniversario del fin de ETA remueve conciencias en el oasis vasco | Fotos

El décimo aniversario del fin de ETA remueve conciencias en el oasis vasco | Fotos

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El pasado 20 de octubre se cumplieron 10 años del anuncio del fin de la actividad de la organización terrorista ETA y este 10 de... 10.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-10T16:07+0000

2021-11-10T16:07+0000

2021-11-10T16:07+0000

españa

europa

país vasco

eta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1118081470_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_312b5a00b5a428f21cc48ca69545611f.jpg

En estas semanas, se han recuperado en el discurso público cuestiones como el relato, la memoria y el papel de las víctimas del terrorismo, unos términos que en esta primera década sin terrorismo, la sociedad vasca parecía haber dejado aparcados.La resaca inicialNumerosos analistas manifestaban en torno a aquel 20 de octubre de 2011, que los ciudadanos vascos llegaban cansados a ese momento histórico, tras cinco décadas de terrorismo.En una encuesta pública realizada pocos meses después, el Sociómetro vasco de marzo de 2012 con el fin del terrorismo como tema monográfico, los encuestados citaban mayoritariamente los económicos como los principales problemas de su sociedad, muy por encima de la cuestión de la violencia.El último atentado de ETA se había producido dos años antes, en marzo de 2010 en Francia; sin embargo aún quedaban muchos flecos por resolver asociados a la violencia, como la convivencia, el reconocimiento a las víctimas o al alejamiento de los presos terroristas, por ejemplo.Es más, si se repasan los temas analizados en los años posteriores en este estudio periódico del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, se puede comprobar que la cuestión terrorista desaparece de los números monográficos y toman protagonismo cuestiones más "universales", como la ecología, el papel de la mujer o, más recientemente, la pandemia.La vieja divisiónSin embargo, algo que no desapareció y que se pudo percibir en estas semanas de importantes citas de la sociedad vasca con su pasado fue la división.Para este Día de la Memoria de 2021 fueron varios los actos convocados en paralelo al del Gobierno vasco.El 9 de noviembre, la Delegación del Gobierno español en el País Vasco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, adscrito al Ministerio del Interior, celebraron un acto en la localidad fronteriza de Irún, particularmente castigada por la extorsión y amenaza etarra, como recordaron los asistentes a ese homenaje.Ya el 10 de octubre, además del acto al que acudió el lehendakari -presidente- Íñigo Urkullu en San Sebastián, organizado por el Instituto de la Memoria "Gogora", vinculado a su Gobierno; se organizaron otros dos en la capital administrativa Vitoria-Gasteiz, uno de ellos impulsado por el Legislativo regional y el otro por el Partido Popular, la fuerza política del centro derecha no nacionalista, el espacio político más castigado históricamente por el terrorismo en el País Vasco.En todas las intervenciones fue común el mensaje de conocer el pasado para no repetir los mismos errores en el futuro.Nuevos movimientos ciudadanosEn este contexto, surgió en estos meses la asociación ciudadana Ego Non. Adaptan su nombre de la frase latina "Etiam Si Omnes, Ego Non"; aunque todos -o muchos- lo hagan, yo -nosotros- no, según explican en su web.Es un grupo de una decena de jóvenes vascos y navarros que, en los años de la actividad terrorista eran niños o adolescentes y estos días cosecharon un gran éxito organizando un ciclo de conferencias en Bilbao sobre el relato de lo ocurrido.Su surgimiento recuerda al de los movimientos cívicos que alzaron su voz en la década de los 90 en el País Vasco y que resultaron vitales para sacar a las calles contra el terrorismo a unos ciudadanos hasta entonces atenazados por el miedo.Según explica a la agencia Sputnik Diego Moro, uno de sus miembros, entre las razones que impulsan su nacimiento está "la ocupación del espacio público por los asesinos, fotos, homenajes, etc.", señala en referencia a los polémicos actos de bienvenida a sus ciudades que en ocasiones han recibido los terroristas de ETA, una vez finalizadas sus condenas de prisión.En cuanto al relato, el quid de la cuestión en etapa posterrorista, este miembro de Ego Non considera que el discurso impulsado por las autoridades vascas "saca de la ecuación a ETA, diluyendo la responsabilidad de lo ocurrido en un conflicto político. Queda incompleto", señala.Como prueba de su afirmación explica que "una vez que desapareció ETA, desapareció la violencia; y ese conflicto que supuestamente existía ha desaparecido también", concluye.Este movimiento ciudadano espontáneo surge tras una década de letargo en una sociedad particularmente activa, reivindicativa y con una gran cultura de la asociación. Habrá que ver cómo se disputa la batalla del relato en los próximos años y cómo acaba esta sociedad escribiendo y asimilando lo que le ocurrió hasta hace tan solo una década.

https://mundo.sputniknews.com/20211025/espana-sigue-tumbada-en-el-divan-del-psiquiatra-por-eta-1117472946.html

país vasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jon Cordero

Jon Cordero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jon Cordero

europa, país vasco, eta