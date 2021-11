https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-cne-venezolano-afirma-que-el-proceso-de-los-comicios-de-este-mes-va-con-buen-viento-1118092013.html

El CNE venezolano afirma que el proceso de los comicios de este mes va con buen viento

CARACAS (Sputnik) — El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, afirmó que el proceso para los comicios regionales y... 10.11.2021

El presidente del máximo organismo electoral de este país emitió las declaraciones al salir de una reunión con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, y los representantes de las organizaciones con fines políticos.Calzadilla detalló que en el encuentro afinaron los detalles del Plan República de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se encarga de la entrega del material y resguardo de los centros de votación. Por su parte, Padrino López destacó que su país eligió la democracia como vía para consolidar la paz en esa nación caribeña."Vemos que la democracia vive, respira, vemos que la democracia existe en Venezuela y vemos que el futuro de Venezuela no es la violencia, no es la guerra como se ha pretendido implantar. El pueblo de Venezuela, sus instituciones y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro hemos dicho no a la violencia y nos hemos acogido al rumbo para conseguir la paz", comentó.Las elecciones venezolanas contarán con la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro Carter, y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).De acuerdo con el CNE, 70.244 candidatos participarán en estos comicios, de los cuales 329 se disputarán las 23 gobernaciones, 4.462 las 335 alcaldías y 65.000 los cargos de consejos legislativos.Además, un total de 21.159.846 de venezolanos fueron habilitados por el CNE para votar en los comicios del próximo 21 de noviembre.

