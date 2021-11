https://mundo.sputniknews.com/20211110/como-evitar-la-resaca-el-nopal-puede-ser-la-clave--1118093644.html

¿Cómo evitar la resaca? El nopal puede ser la clave

¿Cómo evitar la resaca? El nopal puede ser la clave

El nopal es uno de los alimentos más queridos y saludables de la gastronomía mexicana. Sácale provecho a sus nutrientes y descubre qué beneficios tiene para tu... 10.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-10T19:54+0000

2021-11-10T19:54+0000

2021-11-10T19:54+0000

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

nopal

comida saludable

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107471/36/1074713634_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4a5d92ce768b7b088865c1b4d70f313d.jpg

El nopal es uno de los alimentos más consumidos en México ya que puede comerse en toda clase de preparaciones. Desde guisados hasta mermeladas hechas a base de este cactus, su versatilidad es tan sorprendente como sus beneficios para la salud.Te presentamos algunas ventajas que puedes tener al agregar esta planta a tu dieta. Alivia la resacaSegún la revista de divulgación Scientific American, el extracto de nopal reduce los síntomas de la resaca gracias a sus efectos antiinflamatorios. Sin embargo, para que funcione, debes tomarlo antes de la ingesta de cualquier bebida alcohólica.De esta manera, evitarás las náuseas, los dolores de cabeza, la falta de apetito y la sensibilidad a la luz o al ruido después de una noche de copas.Previene la diabetesDe acuerdo con la Clínica Mayo, el nopal reduce los niveles de azúcar en la sangre, el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. Este cactus comestible también es útil para las personas que ya padecen la enfermedad, debido a que estabiliza sus índices de glucosa después de consumirlo.Esto se debe a sus altos contenidos en la fibra soluble conocida como pectina. La porción recomendada para que obtengas este beneficio es de 500 gramos al día.Protege tu salud cardiacaLa revista médica Nutrients afirma que el nopal disminuyó significativamente el colesterol LDL, también llamado "colesterol malo". Por si fuera poco, el consumo de este cactus tiene pocos efectos secundarios en comparación con otros medicamentos para la misma condición.Pero esta no es la única manera en la que el nopal ayuda a protegerte de enfermedades del corazón. Este alimento es rico en antioxidantes como fenoles, flavonoides, vitamina C y E, por lo cual previene el estrés oxidativo, una de las principales causas de padecimientos cardiovasculares.Es un alimento antiviralUn estudio de Natural Medicines descubrió que el nopal tiene propiedades antivirales, las cuales te fortalecen frente a padecimientos como el herpes o el virus sincitial respiratorio. Ten en cuenta que su consumo no reemplaza la efectividad de otros métodos de prevención. Asimismo, es importante que lo integres dentro de una dieta balanceada y lo combines con hábitos saludables.

https://mundo.sputniknews.com/20210818/estos-son-los-beneficios-de-comer-tuna-la-espinosa-fruta-del-cactus-1115185615.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/como-la-diabetes-tipo-2-afecta-a-hombres-y-mujeres-de-diferente-manera-1117227205.html

https://mundo.sputniknews.com/20200804/frijoles-magicos-identifican-alimento-con-proteina-que-combate-gripe-y-covid-19-1092310618.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, 🥚 alimentación, nopal, comida saludable