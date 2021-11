https://mundo.sputniknews.com/20211110/apple-pay-no-aceptara-criptomonedas-como-pago-por-productos-segun-tim-cook-1118063325.html

Apple Pay no aceptará criptomonedas como pago por productos, según Tim Cook

El CEO de Apple, Tim Cook, habló con 'The New York Times' sobre la privacidad, la App Store y las criptomonedas. 10.11.2021, Sputnik Mundo

Tim Cook afirmó haber estado interesado en las criptomonedas durante "un tiempo", por lo que considera "razonable" poseer criptomonedas "como parte de una cartera diversificada". Según Forbes, la fortuna de Tim se estima en más de 1.400 millones de dólares, pero no dijo qué criptomonedas posee.Durante la cumbre de The New York Times Dealbook, Cook respondió a preguntas sobre privacidad, App Store y Tesla.Sobre la privacidad, señaló que el difunto cofundador de la compañía, Steve Jobs, hizo de la privacidad un tema clave en Apple antes de su muerte en 2011. "Dijo algo muy simple: 'La gente debe saber para qué se está inscribiendo y debes preguntarles repetidamente por su permiso en un lenguaje sencillo'", dijo Cook. "Miras hacia atrás y parece muy simple, pero sin embargo, es muy profundo".Cook dijo que el último ejemplo de ese esfuerzo es la función ‘Transparencia de seguimiento de aplicaciones’ (App Tracking Transparency), que pregunta a las personas si quieren o no permitir que una aplicación los rastree a través de la web y otras aplicaciones. Cook dijo que él personalmente permite que algunas aplicaciones lo rastreen, pero todo se reduce a la "confianza del desarrollador". Meta, la empresa paraguas propietaria de Facebook, se ha quejado de que la 'Transparencia de seguimiento de aplicaciones’ ha perjudicado su negocio publicitario.Cuando se le preguntó sobre la historia de que el CEO de Tesla, Elon Musk, había intentado vender su compañía de autos eléctricos a Apple pero no pudo conseguir una reunión con Cook, el CEO de Apple dijo que nunca había hablado con Musk y no podía confirmar la historia.Cuando se le preguntó si Apple comenzaría a integrar las criptomonedas en Apple Pay, solo respondió que "hay otras cosas que estudiando definitivamente" sin entrar en detalles.Cook dijo que no prevé que Apple acepte moneda digital para pagar sus productos en corto plazo, ni espera que Apple compre criptomonedas con sus reservas de efectivo."No creo que la gente compre acciones de Apple para exponerse a las criptomonedas", dijo.

