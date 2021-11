https://mundo.sputniknews.com/20211110/america-latina-y-la-otra-cara-de-canjear-deuda-por-naturaleza-1118083674.html

América Latina y la otra cara de canjear deuda por naturaleza

El economista Leonardo Stanley dijo a Sputnik que Argentina y Ecuador deberían complementar su intención de canjear deuda externa por acciones climáticas con... 10.11.2021, Sputnik Mundo

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Ecuador, Guillermo Lasso, pusieron el tema sobre la mesa durante la COP26, la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático desarrollada entre octubre y noviembre en Glasgow: que las potencias condenen la deuda externa de países en desarrollo a cambio de "acciones ambientales" para revertir los efectos del cambio climático.Para Fernández, la defensa del medioambiente requiere que las potencias acepten "mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental". En una línea similar, Lasso anunció ante la COP26 la extensión de la Reserva Marina de Galápagos a cambio de una parte de su deuda externa.En conversación con Sputnik, el economista argentino Leonardo Stanley recordó que no se trata de un instrumento novedoso, ya que en la década del 1980 —cuando los países América Latina atravesaron la crisis de la deuda— países de la región como Bolivia, Ecuador o Colombia firmaron acuerdos de este tipo.Para Stanley, este tipo de propuestas puede resultar "atractivo" para las potencias en tanto "les vende reputación" en el concierto internacional. Sin embargo, la utilidad de este tipo de instrumentos debe sopesarse con la responsabilidad que los propios países latinoamericanos tengan con respecto al medioambiente.El experto remarcó que, si bien el "financiamiento para el desarrollo" es clave para los países latinoamericanos, estos deben pensar "hacia dónde orientan sus acciones para que ese desarrollo sea ambientalmente sustentable y que tenga una impronta de no agravar el problema climático"."Paradójicamente tanto Ecuador como Argentina por un lado plantean estas cosas pero al mismo tiempo avanzan con la prospección petrolera", señaló el analista y puso como ejemplo la apuesta por el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, en Argentina, y el parque Yasuní, en Ecuador.Stanley advirtió que la apuesta de los países latinoamericanos por recursos no renovables "tiene patas cortas" debido a que significa continuar "hundiendo capitales en un sector que está destinado a desaparecer" para luego "quedar entrampados en un recurso que no tendrá valor".Por ese motivo, Stanley consideró que "no hay racionalidad económica" en que los países en desarrollo sigan apostando por sus recursos no renovables, cuyo valor no deja de caer. "Hoy mismo los proyectos renovables son más beneficiosos en América Latina y en cualquier lugar del mundo", sentenció el experto.El economista alertó sobre la contradicción de que los países de la región cancelen deuda externa pero acaben financiando con más endeudamiento proyectos en energías no renovables como la prospección de petróleo o la construcción de gasoductos que quedarán sin valor en las próximas décadas.¿Quién tiene la responsabilidad?Para Stanley, la reflexión sobre el financiamiento de acciones climáticas también debe tener en cuenta los distintos grados de responsabilidad en el asunto. En ese sentido, ratificó que Estados Unidos "es el principal responsable" de las emisiones de carbono, tanto en stock como en flujos. El resto de los países más industrializados como el Reino Unido, el resto de Europa y Japón, le siguen en la lista.El experto remarcó que uno de los problemas es que las potencias no han cumplido con los fondos que prometieron en sucesivas cumbres climáticas mundiales para combatir el cambio climático. En ese sentido, reclamó que los posibles acuerdos de canje de deuda por acciones climáticas no sustituyan estos fondos, que deberían ser aportados "aparte" de los posibles acuerdos con países en desarrollo.De todas maneras, Stanley puso foco en la responsabilidad que las potencias latinoamericanas como Argentina, Brasil o México deben afrontar por su contaminación. "Brasil está entre los principales emisores y no tanto por el petróleo sino por el uso de la tierra y la deforestación", ejemplificó.

