Más de 170 flamencos mueren en Brasil tras ataque de mamá yaguareté y su cría

La tragedia sucedió en el Parque de las Aves, una reserva natural de Brasil donde murieron la mayoría de los flamencos que protegían. Tan solo cuatro lograron... 10.11.2021, Sputnik Mundo

El incidente sucedió en la madrugada de este martes 9 de noviembre. Los félidos, quienes estaban monitoreados y eran conocidos bajo el nombre de Indira y Aritara, respectivamente, pertenecían al vecino Parque Nacional de Iguazú ubicado en el extremo sur de Brasil, cercano al Parque de las Aves.Pese a vivir en la reserva natural, cercada por rejas de protección y vigilada por cámaras, los felinos lograron traspasar la seguridad y adentrarse en el recinto vecino.El Parque de las Aves comprende 16 hectáreas de bosque y el atractivo de sus exhibiciones son principalmente las aves, aunque también pueden admirarse mariposas y otros animales.Con más de 1300 aves de 130 especies diferentes —muchas en peligro de extinción o rescatadas del tráfico ilegal— el sitio es una de las principales atracciones de la zona, junto con las cataratas del Iguazú, para los turistas.La institución, que es reconocida mundialmente por la reproducción del flamenco-africano (Phoenicopterus roseus) y del flamenco-chileno (Phoenicopterus chilensis), confirmó la situación mediante un comunicado en el que también anunció que durante tres días el establecimiento no abrirá sus puertas al público.En su página de Facebook, la institución explicó que si bien el cachorro de yaguareté de casi un año, Aritana, "está aprendiendo a cazar", no todos los animales murieron producto de los ataques, sino que varios de ellos lo hicieron debido al estrés que les generó la situación, un "fenómeno llamado miopatía de captura".La organización comenzó a trabajar con una colonia de flamencos en 1995 cuando acogió a 16 ejemplares que recibieron los cuidados adecuados. Ahora se propone continuar apostando por la reproducción de esta especie.En tanto, el proyecto 'Proyecto Onças do Iguaçu'—en español Jaguares del Iguazú— realizó declaraciones en Instagram tras las repercusiones del hecho en las redes sociales y el rechazo público."Lo que pasó fue una fatalidad" afirma el comunicado, que sostiene que durante 27 años de la existencia del Parque, esto no había sucedido.A pesar de lo sucedido, los encargados aclaran que visitar el parque es seguro: "Los jaguares siempre han existido en la región y en el Parque Nacional Iguazú, y no hay un solo registro de accidentes con personas en toda la historia".

