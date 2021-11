https://mundo.sputniknews.com/20211109/vicepresidenta-de-colombia-busca-en-tokio-financiacion-para-proyectos-de-energias-verdes-1118022121.html

Vicepresidenta de Colombia busca en Tokio financiación para proyectos de energías verdes

Vicepresidenta de Colombia busca en Tokio financiación para proyectos de energías verdes

BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se reunió en Tokio con el ministro Jefe del Gabinete de Japón, Hirokazu... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T00:41+0000

2021-11-09T00:41+0000

2021-11-09T00:53+0000

américa latina

colombia

japón

marta lucía ramírez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106436/97/1064369766_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_07ae113b56d5f7baf499a8baef25e677.jpg

La funcionaria señaló que Japón es prioritario en el acercamiento de Colombia con Asia Pacífico e invitó a que el país sea su aliado en la recuperación económica.Ambos funcionarios también hablaron de la visión conjunta de desarrollo económico sostenible que comparten Colombia y Japón, lo que, según Ramírez, abre una ventana de oportunidad para la exploración de nuevos proyectos y convenios de cooperación en áreas como las energías renovables no convencionales e infraestructura.Durante la jornada, la funcionaria colombiana también se reunió con Nobumitsu Hayashi, gobernador adjunto del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC, por su sigla en inglés), a quien expresó la necesidad de respaldo para que Colombia masifique las energías renovables no convencionales al multiplicar por 50 la capacidad instalada para 2022.Ramírez también se reunió con Masato Miyachi, vicepresidente del Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), con Makoto Takashima, presidente del Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y con Shinichi Kitaoka, presidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), con quienes dialogó sobre energías renovables y de las oportunidades en materia de inversión en infraestructura y energía en Colombia.

https://mundo.sputniknews.com/20211106/vicepresidenta-de-colombia-viaja-a-japon-y-corea-del-sur-para-fortalecer-relaciones-1117956515.html

colombia

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, japón, marta lucía ramírez