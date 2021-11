https://mundo.sputniknews.com/20211109/salma-hayek-conto-como-se-deshizo-de-los-fantasmas-en-su-casa-1118040999.html

Salma Hayek contó cómo se deshizo de los fantasmas en su casa

Salma Hayek contó cómo se deshizo de los fantasmas en su casa

En una conversación con la presentadora Ellen DeGeneres, la actriz mexicana, Salma Hayek, compartió su experiencia sobre cómo sacar a los fantasmas de una... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T16:52+0000

2021-11-09T16:52+0000

2021-11-09T16:52+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

salma hayek

👤 gente

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118040807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccae8d71ab8ab501a9ba26b138765409.jpg

Según la actriz, ella personalmente no vio ningún fantasma. Sin embargo, sus familiares y empleados domésticos se encontraron con fenómenos paranormales en su casa de Londres. Comenzaron a quejarse de que a veces el piano comienza a sonar solo, las luces se encienden y apagan y las puertas se abren. La hija de Hayek de 14 años, Valentina, dijo que incluso vio a varios fantasmas.Y aunque la actriz se tomó con desconfianza lo sucedido, no obstante invitó a un médium.Pero en lugar de calmar a todos, el experto solo los asustó más.Salma Hayek agregó que cuando trató de "deshacerse" de ellos, surgió un problema con la expulsión de un fantasma: no se debía ir. Se trataba del espíritu benévolo de una monja. "El médium insistió en que la buena energía viene de esta monja, y ella se queda", dijo la actriz.Quizás Salma Hayek no prestó atención a los fantasmas, ya que actuó activamente en películas: en el éxito de taquilla de Marvel The Eternals y el drama de Ridley Scott Gucci Houses.

https://mundo.sputniknews.com/20210902/los-5-secretos-de-salma-hayek-para-lucir-espectacular-a-sus-55-anos-1115674187.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, salma hayek, 👤 gente, méxico