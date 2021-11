https://mundo.sputniknews.com/20211109/que-estados-caribenos-podrian-desaparecer-pronto-por-el-cambio-climatico-1118053431.html

¿Qué Estados caribeños podrían desaparecer pronto por el cambio climático?

¿Qué Estados caribeños podrían desaparecer pronto por el cambio climático?

Pese a que los países del Caribe emiten menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), están siendo gravemente afectados por el... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T20:55+0000

2021-11-09T20:55+0000

2021-11-09T20:55+0000

américa latina

medioambiente

haití

maldivas

caribe

república dominicana

cambio climático

islas

barbados

antigua y barbuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118052727_0:42:1281:762_1920x0_80_0_0_8abffcb8950082fb70defbac5a118e24.jpg

"Para los que tienen ojos para ver, para los que tienen oídos para escuchar y para los que tienen corazón para sentir, 1,5 ºC es lo que necesitamos para sobrevivir", dijo Mia Mottley, primera ministra de Barbados, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26).Barbados, con sus playas de arena, arrecifes y un rico ecosistema costero, es una de las islas del Caribe que corre un riesgo desproporcionadamente mayor de desaparecer si el calentamiento global supera los 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales.El país y otras naciones insulares, por su tamaño y ubicación, ya están viendo cómo, poco a poco, cada vez tienen menos tierra. Pero no solo eso, también han sido testigos de cómo los desastres naturales afectan su economía; se trata de países en desarrollo que dependen de sectores vulnerables a los patrones climáticos —como el turismo, la agricultura y la pesca—.Llegar a 2 ºC de calentamiento "es una sentencia de muerte", dijo Mottley en la COP26. "No queremos esa temida sentencia de muerte y hemos venido hoy aquí para decir: esfuérzate más", agregó.Al igual que muchos líderes que representan a las poblaciones que se encuentran en primera línea de la crisis climática, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, considera que es fundamental que se cumplan las promesas hechas en la COP26.Las naciones insulares del Caribe en peligro de extinciónDesde la década de 1990, las temperaturas promedio en la región caribeña se han incrementado entre 0.1 °C y 0.2 °C cada década, de acuerdo al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas —IPCC, por sus siglas en inglés—.En consecuencia, los países del Caribe son "seriamente afectados" por el continuo aumento del nivel del mar, por los cambios en los patrones de lluvia y temperaturas, y por la creciente magnitud de los desastres naturales, advierte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Entre los países del Caribe que más riesgo corren están Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, Haití, República Dominicana y Costa Rica.En Oceanía, Samoa, Fiji, Maldivas son algunas de las naciones insulares que podrían desaparecer.Ibrahim Mohamed Solih, presidente de las Maldivas, aprovechó su intervención en la COP26 para repetir un llamado de solidaridad: "No tengo más remedio que seguir repitiéndolo. ¿Qué hace falta para que nos escuchen? (...) Nuestras islas están siendo devoradas lentamente por el mar, una por una. Si no invertimos esta tendencia, las Maldivas dejarán de existir a finales de siglo", aseguró.Solih pidió a los responsables políticos del norte global que finalmente cumplan con las promesas incumplidas y proporcionen a las naciones de bajos ingresos 100.000 millones de dólares para ayudar a adaptarse al impacto del aumento de las temperaturas. "Por favor", dijo. "Por favor, no dejen que esta oportunidad se pierda".La COP26 y los acuerdos climáticosLíderes mundiales, activistas y ecologistas que representan a muchas de las personas más amenazadas por la crisis climática y ambiental están reunidos en Glasgow, Escocia. La COP26, que se inauguró el domingo 31 y se prolongará hasta el viernes 12 de noviembre, es considerada la última y mejor oportunidad de la humanidad para evitar lo peor.Un informe demoledor del IPCC reveló que limitar el calentamiento global a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC "será inalcanzable" en las próximas dos décadas si no se reducen las emisiones de GEI de forma inmediata, rápida y a gran escala. La ONU aseguró que el mundo se encuentra actualmente en un "camino catastrófico" hacia los 2,7 ºC de calentamiento para finales de siglo, y advirtió que "no podría ser mayor" lo que se juega en la COP26 .Para tener alguna posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC —el objetivo al que aspiraba el histórico Acuerdo de París de 2015—, el mundo necesita reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años, y alcanzar emisiones netas cero en 2050.La quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, es la principal causa de la crisis climática que afecta principalmente a grupos indígenas y comunidades que dependen de los medios de vida agrícolas o costeros.

https://mundo.sputniknews.com/20211102/la-crisis-climatica-explicada-por-4-activistas-jovenes-de-america-latina-en-glasgow-1117786888.html

https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-presidente-del-senado-de-brasil-afirma-en-la-cop26-que-su-pais-tiene-que-hacer-autocritica-1118046909.html

haití

maldivas

caribe

república dominicana

barbados

antigua y barbuda

fiyi

dominica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, haití, maldivas, caribe, república dominicana, cambio climático, islas, barbados, antigua y barbuda, acuerdo de parís, fiyi, dominica, conferencia de la onu sobre cambio climático de 2021 (cop26)