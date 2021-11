https://mundo.sputniknews.com/20211109/menu-divino-conoce-a-luca-malacrida-el-chef-del-papa-francisco-1118020979.html

Menú divino: conoce a Luca Malacrida, el chef del papa Francisco

Menú divino: conoce a Luca Malacrida, el chef del papa Francisco

Luca Malacrida no es un chef cualquiera y es que sus manjares fueron directamente a las mesas del papa Ratzinger y el papa Francisco. Sputnik tuvo la... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T00:36+0000

2021-11-09T00:36+0000

2021-11-09T00:36+0000

estilo de vida

💬 entrevistas

papa francisco

🥚 alimentación

chef

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1118015111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f1063ca493cc9925d7cb5726753229a.jpg

Malacrida, que también es un experto en pastelería de catering (tiene una maestría en pastelería saludable en Cast Alimenti en Brescia), comenzó su trayectoria profesional en el Restaurante Fishermen's en Como, y luego se trasladó al Grand Hotel Villa Serbelloni en Bellagio (CO).Cuando se trasladó a Roma, tuvo su primera experiencia en el restaurante de la microcervecería Atlas Coelestis, donde pudo experimentar con la cocina valtelina local. "Una mezcla única de sabores y aromas", así define esta experiencia. Y luego tuvo la oportunidad de trabajar para dos papas y algunos oligarcas.Sputnik lo conoció en la feria TuttoFood, en el área de eventos de la Academia Apci (Asociación Profesional de Chefs Italianos), donde realizó un show de cocina de pescado de agua dulce.- ¿Cómo llegaste a trabajar para el papa Ratzinger?- Hice una selección de los chefs que prepararon el primer banquete tras la investidura en el seminario mayor de San Giovanni en Laterano y luego dirigí la cocina de la residencia del hotel Paolo VI, propiedad del Vaticano. Recibía todos los días de la curia al personal del santo pontífice.- ¿Durante cuánto tiempo estuviste allí?- Durante unos 7 años.- ¿Qué prefiere comer el papa Ratzinger?- Le gusta mucho la cocina clásica italiana y le gusta mucho el zumo de naranja que se toma durante la comida. Le encanta el pastel de mimosa.- ¿Cómo fue la transición con el papa Francisco?- Fue un cambio suave.- ¿Ha cambiado mucho la cocina?- El papa Francisco también es un gran admirador de la cocina italiana, pero con mezclas de la tradición argentina.- ¿Tienen gustos muy diferentes?- No, ambos tienen gustos similares a pesar de provenir de dos países diferentes.- ¿Podrías contarnos algunas de tus otras experiencias?- Trabajé para un oligarca lituano. Fue realmente una experiencia fantástica a nivel personal. Era un amante de la cocina tradicional italiana. Me divertí mucho experimentando, pero también aprendiendo los secretos de la cocina rusa y lituana.- ¿Alguna historia curiosa sobre la comida que cocinaste?- Ocurrió justo en la cocina del oligarca, donde su madre me pidió que le enseñara cómo hacía algunos platos de su tradición gastronómica, ya que su hijo se había enamorado de mi versión gourmet.- ¿El lugar más extremo donde cocinaste?- Un vuelo a 10.000 metros de altitud.- ¿Tu comida favorita para comer y cocinar?- Peces de mar siguiendo las estaciones.

https://mundo.sputniknews.com/20210930/la-gastronomia-de-mexico-llegara-a-marte-gracias-a-este-chef--1116626754.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💬 entrevistas, papa francisco, 🥚 alimentación, chef