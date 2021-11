https://mundo.sputniknews.com/20211109/luis-zamora-argentina-debe-desconocer-la-deuda-externa-1118053261.html

Luis Zamora: "Argentina debe desconocer la deuda externa"

De cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el candidato y fundador de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, dijo a 'Telescopio' que el país atraviesa "una crisis de credibilidad en la política".

De cara a los comicios legislativos del domingo 14 de noviembre, la expectativa crece en Argentina para conocer la decisión que tomará el pueblo.El oficialista Frente de Todos espera revertir su derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de septiembre (PASO). Por su parte, el opositor Juntos por el Cambio, liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), va por consolidar la tendencia favorable.La votación de septiembre colocó a la izquierda como la tercera fuerza a nivel nacional, al tiempo que sorprendió la votación del economista liberal Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires.Telescopio entrevistó a Luis Zamora, abogado y militante por los DDHH, exdiputado nacional y candidato para estas parlamentarias por la ciudad de Buenos Aires en representación del partido Autodeterminación y Libertad.Zamora fue el primer diputado electo por la izquierda argentina en 1989 y tomó resonancia cuando en 1990 repudió en el recinto al presidente de EEUU George H.W. Bush (1989-1993).Consultado sobre la inflación y el control de precios implementado por el actual Gobierno del presidente Alberto Fernández, Zamora afirmó que "esto es lo mismo que querer parar una hemorragia poniendo una gasa; es un mero parche, tras años de hemorragia, y de poner parches uno se da cuenta que la situación no se resuelve".Para el referente de la izquierda argentina, en su país existe una profunda crisis de credibilidad en la clase política. "Se habla de que hay apatía electoral. No es eso, lo que hay es una convicción de que el lunes 15 de noviembre no va a cambiar nada en la vida del pueblo", consideró."Hay poca credibilidad y desconfianza en la dirigencia. Por eso proponemos sacarla y poner a personas con un mandato que les da el pueblo. Y si no cumplen que salgan porque democracia es elegir y sacar, no elegir y aguantar", sentenció.Sobre América Latina, Zamora señaló que la región vive "un momento apasionante, con procesos claros que, a diferencia de lo que muchos decían, no se está volcando solo a la derecha sino también hacia la izquierda, hacia posiciones más democráticas, como pasa en Chile o en Perú".

