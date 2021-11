Los recursos de un diputado chileno para hablar 15 horas en sesión contra Piñera

https://mundo.sputniknews.com/20211109/los-recursos-del-diputado-naranjo-para-hablar-15-horas-en-sesion-contra-pinera-1118043623.html

La votación de la acusación contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, incluyó un discurso de 15 horas por parte del diputado opositor Jaime Naranjo. El... 09.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

Alcanzar los 78 votos necesarios para que la Cámara de Diputados de Chile aprobara la acusación constitucional contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, requirió un inusual operativo político que incluyó un discurso de 15 horas por parte de un legislador y la presencia de un legislador que aún no conocía el resultado de un test de COVID-19.A pesar de los fundamentos legales y políticos para acusar a Piñera por la venta de la Minera Dominga, la oposición chilena afrontó las horas previas a la sesión con la presión de no poder obtener los votos necesarios para que el proceso contra Piñera prosperara y pasara al Senado. El principal escollo era la ausencia del diputado y candidato a la Presidencia Gabriel Boric, ausente por padecer COVID-19, y el también legislador Giorgio Jackson, en cuarentena por haber tenido contacto con él.Si bien la presencia de Boric estaba descartada, la oposición chilena centró sus esfuerzos en garantizar la presencia de Jackson, cuya cuarentena preventiva se vencía a la hora cero del 9 de noviembre, 14 horas después de que se iniciara la sesión. Por ese motivo, la oposición debía asegurarse de que la sesión se extendiera lo suficiente para permitir que Jackson llegara al recinto y pudiera dar el voto decisivo para aprobar la moción.Fue entonces que el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, se erigió como el héroe de la jornada. Escogido como informante sobre la acusación para el resto del plenario, el legislador tuvo la tarea de dar un discurso de 15 horas, hasta que Jackson pudiera entrar a la sala.Momentos clave del discurso de 15 horas de Jaime NaranjoPor supuesto, garantizar que la intervención tuviera tal duración ameritó que el legislador se valiera de algunos trucos para extender su participación, cuya transcripción tenía más de 1.300 páginas, según dijo el mismo congresista.El legislador inició su discurso anunciando a sus pares que no haría un resumen de la acusación constitucional para marcar su postura, sino que la leería completa para que no suceda "como muchas veces ha ocurrido cuando hay acusaciones constitucionales en que muchos parlamentarios votan sin ni siquiera haber leído la acusación".Naranjo también utilizó algunos problemas técnicos a su favor. Cuando ya llevaba una hora de discurso, hizo notar a la presidencia de la Cámara que no se había registrado como 'presente' en el sistema electrónico. Al intentar hacerlo, encontró un problema con su computadora. "Hay un boicot", exclamó y pidió no continuar hasta que el servicio técnico de Diputados lo asistiera.El propio nombre completo de Piñera sirvió para extender el asunto. Al leer la acusación completa, el propio Naranjo se sorprendió con que su nombre completo es Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique. "Me estoy llevando una sorpresa: Miguel Juan no estaba en mis cálculos", comentó.Ante una ironía por parte del presidente de la Cámara, el oficialista Diego Paulsen, Naranjo dijo que hacer énfasis en el nombre completo venía al caso, porque "todo el país lo conoce por Sebastián, pero no sabe que se llama Miguel Juan, entonces es bueno que los chilenos y las chilenas sepan que su presidente se llama Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique".Los intercambios entre Naranjo y Paulsen fueron recurrentes y también sirvieron para extender el discurso, a pesar del presidente de Cámara. El diputado opositor cuestionó que el presidente de Cámara se estaba excediendo de sus funciones al "mofarse" del discurso.La extensión del discurso, que culminó pasada la 1 de la madrugada cuando el diputado Jackson ya estaba en el recinto, impidió a Naranjo almorzar o cenar. Al ser consultado por la prensa chilena, calificó su proeza como "un ayuno que he hecho por la justicia, hay que entenderlo como un ayuno que hago por las personas a las que se les ha violado los derechos humanos".El legislador se tomó, de todos modos, su tiempo para tomar vasos de agua y alimentarse con nueces y frutos secos.Un discurso maratónico como el de Naranjo solo podía tener un final para el recuerdo: el diputado alzó el tono de voz en el último tramo de su intervención para pedir la aprobación del juicio contra Piñera "si no el país juzgara a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra; el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país"."He dicho señor presidente", finalizó, cuando Jackson ya se encontraba en la sala.El operativo para que Sabag votara a pesar del test PCRLa extensa participación de Naranjo no fue lo único insólito de la sesión, ya que la oposición se encontró, a mitad de la sesión, con un problema inesperado: el diputado Jorge Sabag, del partido Demócrata Cristiano, anunció que se había tenido que someter a un test de PCR por sospecha de padecer COVID-19.La posibilidad de que su ausencia hiciera naufragar la patriada de Naranjo llevó a que su partido le ordenara asistir a la sesión de todos modos, aun cuando no tenía el resultado del examen. Como el oficialismo chileno conocía la situación, el Ministerio de Salud envió a una delegación de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud de Valparaíso a la entrada del Congreso para impedir la entrada del legislador, en infracción por no esperar el resultado en cuarentena.Sin embargo, cuando los funcionarios detuvieron el vehículo de Sabag se encontraron con que dentro no viajaba su propietario sino su compañero de bancada Gabriel Ascencio. El legislador dijo que Sabag ya estaba dentro del edificio "hace rato" y que su llegada en el vehículo de Sabag era "solo una manera de quitarnos de encima a las personas que no pueden hacer lo que estaban haciendo", en referencia a los intentos de impedir su llegada.

