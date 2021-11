https://mundo.sputniknews.com/20211109/lopez-obrador-planta-bandera-en-la-onu-contra-la-corrupcion-1118020573.html

López Obrador planta bandera en la ONU contra la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas...

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

Es la quinta ocasión en que este país llega al Consejo de Seguridad desde 1946.Reacio a los viajes al extranjero desde que asumió su mandato en diciembre de 2018, López Obrador finalmente decidió viajar el lunes a Nueva York para el acontecimiento. Es la segunda gira internacional del gobernante después de su paso por Washington para celebrar la entrada en vigencia del nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica, en julio de 2020El jefe de Estado insiste en sus discursos en que la corrupción es el origen de la desigualdad en el mundo, y se prevé que ese sea el principal interés de México en el Consejo de Seguridad.Para combatir la corrupción, la ONU tiene "un arsenal de materiales", dijo a la Agencia Sputnik la diplomática mexicana Patricia Olamendi, jurista, coordinadora del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará (Brasil) en temas de discriminación contra las mujeres (2008-2013) y consultora del foro mundial en combate al crimen organizado.Por ejemplo, existe una Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada, que México ratificó en el año 2000.En el marco de Naciones Unidas se acordó además una Convención contra la Corrupción, en la que México presentó los primeros borradores para el documento adoptado en la ciudad mexicana de Mérida, en 2004.Hay otras convenciones contra el lavado de dinero en el sistema internacional, en el marco del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá (T-MEC), y en el sistema interamericano "hay reglas sobre lavado de dinero y cohecho definidas", explica la experta.Por tanto, México ya tiene compromisos en la materia. "Lo que el presidente debería informar es cómo está cumpliendo los pactos internacionales anticorrupción", recomienda la diplomática de carrera.Esos compromisos se han trasladado al Sistema Nacional Anticorrupción y a un Sistema Nacional de Acceso a la Información que han dado lugar a la creación de organismos autónomos.Retorno a la arena mundialOlamendi explica que ingresar al Consejo de Seguridad, en realidad, es "una cortesía", pues el órgano sigue siendo gobernado por los cinco países con asientos permanentes y derecho a veto: China, EEUU, Francia, Gran Bretaña y Rusia).La experta señala que estas potencias invitan a otras naciones a que se incorporen al foro "pero deciden todo e impiden tratar otros temas" ejerciendo el veto.La diplomática explica que el papel de la presidencia pro témpore es básicamente dar seguimiento a las resoluciones del Consejo."México está exagerando un poco su participación. Es realmente extraño que un jefe de Estado acuda solo a inaugurar la presidencia pro témpore, no se acostumbra" dice la ganadora del Premio Nacional de Jurisprudencia 2017.Crimen organizado trasnacionalEl tráfico de armas de corto alcance en el marco de la lucha contra el crimen organizado trasnacional es otro tema que importa a México y que procurará poner sobre la mesa.Olamendi señala que ya existe un acuerdo bilateral al respecto entre México y EEUU que fue pretexto para un operativo llamado "Rápido y Furioso" contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2016).Este consistió en introducir en territorio mexicano "una cantidad impresionante de armas" adaptadas con chips para ser rastreadas.Gracias ese plan fallido, los narcos obtuvieron una gran cantidad de armas, incluso de alto poder como ametralladoras y misiles, señala.En sus años en la ONU (2000-2006), a la diplomática le correspondió promover por México la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que reconoce el impacto diferenciado que tienen los conflictos armados internos en las mujeres.Sin embargo, México es uno de los países que no reconoce que tiene zonas con conflictos armados internos debido al crimen organizado.Actuamos como "candil de calle y oscuridad de la casa", lamenta Olamendi.

