Las fiestas escandalosas que han reunido a las figuras más importantes de la clase política mexicana

Las fiestas de políticos mexicanos pueden ser material para la prensa rosa por las lujosas ceremonias o pueden ser pretexto para severas críticas y... 09.11.2021, Sputnik Mundo

El ejemplo más reciente fue la boda de ya ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) Santiago Nieto, la cual le costó el trabajo a él y a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México Paola Félix.La ahora exfuncionaria capitalina presentó su renuncia luego de darse a conocer que tomó un vuelo privado a Guatemala para asistir a la exclusiva fiesta y tras difundirse que fue detenida con 35.000 en efectivo, presuntamente junto con el productor Alejandro Gou y el dueño de El Universal, Francisco Ealy Ortiz.Por ello, en Sputnik te presentamos algunas de las fiestas de políticos que causaron polémica en los últimos años:Boda de Santiago NietoEste 6 de noviembre se realizó en Guatemala la boda de Santiago Nieto y la consejera Carla Humphrey, en lo que pretendía ser una ceremonia nupcial discreta.De acuerdo con el diario Reforma, entre los asistentes a la boda estuvieron personajes de la 4T como el canciller mexicano Marcelo Ebrard; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; el diputado de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, y el administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).Asimismo, estuvieron presentes la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel; la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos; el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz; la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota; el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, y el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).No obstante, lo que parecían días de fiesta terminaron mal para una de las figuras más reconocidas de la 4T: la noche del 8 de noviembre Santiago Nieto presentó su renuncia luego de las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en su contra en la conferencia matutina.La noticia fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien anunció que el nuevo titular será el exdiputado Pablo Gómez.Tras darse a conocer la noticia, Nieto Castillo afirmó en su cuenta de Twitter que su lealtad está con López Obrador.Cumpleaños Diego Fernández de CevallosLa tecnología ha complicado la tarea de quienes pretenden realizar fiestas privadas y un ejemplo claro fue cuando el cumpleaños 75 del político Diego Fernández de Cevallos, en 2016.A pesar de que se pidió de manera explícita no difundir fotos ni videos, la entonces delegada de Miguel Hidalgo Xóchitl Gálvez se encargó de hacer públicas varias imágenes del festejo a través de Periscope, aplicación con la que la entonces funcionaria capitalina realizaba operativos como city manager.La transmisión dejó ver a algunos de los invitados de todas las fracciones políticas quienes, un poco incómodos, saludaban a la cámara de Gálvez.Entre los invitados estuvieron los expresidentes de México Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón; el exdirigente del PRD Carlos Navarrete; el cardenal Norberto Rivera; el exsecretario de Salud José Narro; el exsecretario de Sedesol y excandidato presidencial del PRI José Antonio Meade; el también excandidato presidencial Ricardo Anaya, y el empresario Olegario Vázquez Aldir.Boda César YáñezLa boda entre Dulce Silva y el coordinador general de Política y Gobierno del Gobierno de México, César Yáñez, fue uno de los primeros escándalos que enfrentó la 4T debido al costo de la ceremonia que no va a acorde a la austeridad republicana ordenada por López Obrador.El encuentro nupcial se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2018 en la Capilla del Rosario en Puebla y entre las invitadas de honor estuvo la académica Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México.Asimismo, acudieron a la fiesta el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett; Alfonso Romo, jefe del gabinete presidencial; el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación Pública y actual embajador de México en EEUU.Para amenizar la fiesta, la pareja contrató los servicios de la popular banda de cumbia Los Ángeles Azules.La boda de lujo fue portada de la revista de sociales Hola! y se volvió una de las primeras polémicas de la 4T. Yáñez dejó su lugar como vocero presidencial y se limitó a fungir como operador político.Boda Mar Collado y Gonzalo ZavalaLa ceremonia nupcial entre Gonzalo Zabala y Mar Collado ocurrida en julio de 2019, hija del abogado Juan Collado, también estuvo llena de personajes de la política mexicana entre quienes estuvieron personas que después fueron detenidas por presuntos desvíos de recursos.Precisamente, Juan Collado fue detenido poco después acusado de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita, en un proceso que aún lo mantienen preso.Entre los asistentes a la boda estuvieron el exlíder sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps; el priista Manlio Fabio Beltrones; Diego Fernández de Cevallos; la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu; el exdirigente priista Enrique Ochoa; Raúl Salinas de Gortari; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el expresidente de México Enrique Peña Nieto, con su pareja, Tania Ruiz Eichelmann y sus hijas.

