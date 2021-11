https://mundo.sputniknews.com/20211109/este-perrito-se-roba-un-carrito-de-golf-choca-el-auto-de-su-humana-y-se-va-como-si-nada-1118025213.html

Este perrito se roba un carrito de golf, choca el auto de su humana y se va como si nada

Este perrito se roba un carrito de golf, choca el auto de su humana y se va como si nada

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, lo que no se dice es que también son capaces de ser unos 'ciudadanos' muy irresponsables. Un ejemplo de esto... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T02:41+0000

2021-11-09T02:41+0000

2021-11-09T03:12+0000

📹 videoclub

golf

perros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118025186_38:0:2829:1570_1920x0_80_0_0_d3480f0e030366a4788a29a412d884d8.png

Como si fuese una secuela de The Hangover (¿Qué pasó ayer?, en Latinoamérica, y Resacón en las Vegas, en España), pero versionada por perritos, esta escena muestra a Titán, un mastín inglés de 10 años muy travieso.En la grabación, se puede ver cómo el can conduce con mucha tranquilidad un carrito de golf, choca sin querer el auto de sus dueños, se baja para ver qué pasó y luego huye de la escena de crimen con total tranquilidad.Su dueña, Mallory Kmet, había salido de su casa y cuando regresó se dio cuenta del desastre que había sucedido. Para su sorpresa, no había sido un ladrón el responsable, sino su adorado perro, quien disfruta de dormir en el carro de golf.Las imágenes de Titán ya han dado la vuelta en internet y rápidamente se han hecho virales. El descaro con el que el can inspecciona el vehículo chocado parece ser el secreto de su éxito.

https://mundo.sputniknews.com/20211103/esta-es-la-razon-por-la-que-los-perros-inclinan-la-cabeza-1117843727.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📹 videoclub, golf, perros