Esto fue lo que Rusia respondió al plan de AMLO de cobrar un 4% a las fortunas de los más ricos

Según el proyecto de López Obrador, los individuos y corporaciones más ricas del planeta deberían donar el 4% de sus fortunas para la creación de un fondo con el fin de apoyar a 750 millones de personas cuyo ingreso diario no supera dos dólares, mientras que los países del G20 tendrían que donar el 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB)."Ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni la Comisión para la Construcción de Paz tienen las herramientas necesarias para facilitar la formación de modelos económicos sustentables e independientes, asegurar el intercambio de tecnologías, el reforzamiento de infraestructura, el desarrollo de la industria manufacturera, la agricultura, el cuidado de la salud o la creación de empleos", señaló el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.No obstante, el diplomático reconoció al mandatario mexicano por su llamado a atender la pobreza a nivel mundial y calificó de muy relevante enfrentar como humanidad los problemas económicos y sociales, que han emperoado significativamente."La situación es incluso peor en esos Estados que nunca han dejado de estar rezagados, tienen complicados pasados coloniales o son incapaces de deshacerse de sus cargas de deuda", señaló.Esta situación lleva a una agudización de divisiones religiosas o étnicas, además de complicar la lucha por el poder y recursos, agregó el funcionario del Gobierno de Vladímir Putin.Agregó que el Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo, debe enfocarse en labores de mediación, conservación de la paz y misiones políticas especiales para sobreponerse a conflictos internacionales."Además, la asistencia humanitaria urgente es invaluable para aliviar el sufrimiento de poblaciones necesitadas y, en consecuencia, para mitigar la severidad de los conflictos", reconoció Nebenzia.El diplomático consideró que el desarrollo por sí mismo no puede garantizar la paz, reconoció, de la misma manera que la paz no puede garantizar siempre el desarrollo, sin embargo es indispensable comprender de manera clara las diferencias entre estos procesos, además de las funciones específicas de los diferentes cuerpos que componen a las Naciones Unidas.El desarrollo sustentable, la atención del cambio climático y la protección de derechos humanos deben ser atendidas por las plataformas especializadas en la materia, que son la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de la ONU, subrayó el diplomático ruso en respuesta al mensaje del presidente de México.López Obrador propuso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crear un plan internacional de cobro del 4% de su fortuna a los individuos y corporaciones más ricas del mundo para combatir la pobreza, además de llamar a los miembros del G20 a donar el 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB) con el mismo propósito.Con este fin, López Obrador propuso que la ONU otorgue certificados de solidaridad a los contribuyentes de este fondo. A su vez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encargarían de creación de tarjetas o monederos electrónicos que serían repartidos entre los beneficiarios del programa. Dichas organismos podrían hacer un censo para definir a la población objetivo del Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar.

