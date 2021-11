https://mundo.sputniknews.com/20211109/entre-criticas-y-burlas-asi-reaccionaron-politicos-y-analistas-a-la-renuncia-de-santiago-nieto-1118032810.html

Entre críticas y burlas, así reaccionaron políticos y analistas a la renuncia de Santiago Nieto

La renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) luego de casarse en Guatemala acompañado por diferentes personalidades... 09.11.2021, Sputnik Mundo

"Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi amor para Carla Humphrey", declaró Nieto al anunciar su separación del cargo.El mandatario reprochó en su conferencia del lunes 8 de noviembre la ostentación en la boda y consideró que los servidores públicos deben evitar esas situaciones, además de recordar que ser funcionarios gubernamentales debe conllevar austeridad, de acuerdo con el ejemplo del presidente Benito Juárez.Félix Salgado Macedonio, político que perdió la candidatura como gobernador de Guerrero por decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y además tiene acusaciones de abuso sexual en su contra, abiertamente se burló del funcionario, luego de enlazarse sentimentalmente con la consejera electoral Carla Humphrey."La que me tumbó se lo llevó entre las patas. ¡Feliz Luna de Miel y que viva el amor! Cayó un apóstol y entró otro. ¡Dios es grande!", manifestó el también padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.La periodista Nancy Flores, del medio Contralínea, consideró congruente la renuncia de Nieto por un marcado conflicto de interés con la oposición a la administración federal, pues varios de los invitados a la boda en Guatemala son opositores partidistas o políticos, como el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y la senadora panista Josefina Vázquez Mota."Santiago Nieto sale de la UIF porque abiertamente se mostró como amigo de los opositores a AMLO: entre los invitados a su boda había claros enemigos de la 4T. Era insostenible que siguiera en un cargo tan prioritario para el combate a la corrupción y a las prácticas del pasado", estimó la comunicadora de Contralínea.El politólogo y director de la Revista Presente Hugo Garciamarín consideró incongruente la separación del cargo de Nieto toda vez que otros funcionarios de la llamada Cuarta Transformación también son susceptibles de crítica y se mantienen en sus cargos.El también analista político Katu Arkonada, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), agregó que incluso hay funcionarios señalados de corrupción dentro del Gobierno federal, sin que por ello sean fiscalizados o separados de sus cargos."Parece que somos todos borregos y nadie critica hasta que no lo dice AMLO y eso no es bueno ni para el partido ni para el movimiento ni para el propio López Obrador", agregó.

