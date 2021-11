https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-reclamo-indigena-que-tomo-la-capital-de-colombia-1118022595.html

El reclamo indígena que tomó la capital de Colombia

Cerca de 1.500 indígenas se asentaron en uno de los parques emblemáticos de Bogotá. Las autoridades buscan que retornen a sus territorios, pero las comunidades... 09.11.2021, Sputnik Mundo

El Parque Nacional, en el centro de Bogotá, se convirtió en un barrio indígena. Desde hace más de un mes, unos 1.450 miembros de 14 comunidades indígenas de Colombia llegaron a la capital, argumentando que el conflicto armado los desplazó de sus tierras y que no tienen otro lugar a donde ir.El temor que infunden los grupos armados ilegales en varias regiones del país hace que un retorno a los lugares que habitan sea una idea remota para ellos. Por esa razón, los miles de indígenas de los pueblos Embera katío, Embera chamí, Embera dobidá, Yanakona, Nasa, Coconuco, Pasto y Wayúu, entre otros más, provenientes de al menos 10 departamentos de toda Colombia, han convertido el tradicional y concurrido Parque Nacional, epicentro de la ciclovía dominical bogotana, en uno de sus "lugares ancestrales".Pero las condiciones no son las mejores. Caminar por las calles internas del parque es encontrarse con chozas improvisadas con plásticos negros, que apenas logran resguardar a estas personas de las embestidas de las fuertes lluvias que han azotado la capital de Bogotá en las semanas recientes.Sputnik visitó el lugar para evidenciar que, como mejor han podido, los indígenas trasladaron sus vidas a la ciudad de cemento. Las ollas se sostienen sobre piedras y se cocina al fogón de leña, sus ropas están tendidas al aire libre y los niños, que se pueden contar por decenas, caminan y juegan con juguetes improvisados.Por supuesto, ha habido una atención primaria por parte del Gobierno de Bogotá y la Unidad para las Víctimas, sin embargo, gran parte de los alimentos que reciben los indígenas también ha llegado en donaciones de ciudadanos que se acercan al lugar para brindar solidaridad.Las mujeres de las comunidades que llegaron a Bogotá también aprovechan los sábados, domingos o festivos para fabricar artesanías y recolectar algunos pesos para alimentar a sus hijos.Lo que existe es una tensión entre los indígenas y las autoridades, pues aún no se llegan a acuerdos firmes que permitan que las comunidades salgan del parque y un desalojo en el que participen las unidades antimotines está sobre la mesa. Los indígenas pasan las noches en sus viviendas improvisadas, pero saben que en cualquier momento podrían ser obligados a abandonar el lugar, una situación que, dicen, no van a permitir."No vamos a volver para que nos asesinen"María Violet Medina es una de las voceras de la movilización y hace parte del pueblo nasa, cuya población se concentra, de manera mayoritaria, en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país y donde la guerra sigue dejando secuelas.La mujer también hace parte del equipo de apoyo logístico del asentamiento, por eso hace un recorrido para ilustrar cómo han instalado un centro de acopio en donde almacenan las donaciones para garantizar los mínimos básicos de alimentación y vestimenta.Si bien, la organización indígena y las autoridades locales han intentado mantener, con los retos que representa, unas condiciones medianamente sanas, lo cierto es que el lugar en donde hoy están los indígenas también ha empezado a padecer las dificultades propias de los asentamientos irregulares, como la acumulación de basuras. Esa situación en particular representa un peligro para la salud, sobre todo para la de los más pequeños.Una negociación difícilLa atención desde el Gobierno de la alcaldesa Claudia López también ha sido compleja porque, según explicaron a Sputnik funcionarios de la Secretaría de Gobierno, los recursos que se destinan para atender este tipo de situaciones son limitados y, además, no pueden ser permanentes, por lo que en el escenario también hace su aparición la Unidad para las Víctimas, de carácter nacional.A los pocos días de que los indígenas llegaran a Bogotá, la Secretaría de Gobierno informó que se habían destinado 1.900 millones de pesos colombianos (491.000 dólares) para atender a más de 1.000 personas de la comunidad embera durante la pandemia del coronavirus."Ante la situación humanitaria presentada con el pueblo embera el Distrito destinó más de 1.900 millones para atender a 1.277 personas durante la pandemia. Estos recursos se entregaron en bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias, pago de arrendamiento y mercados", dijo en su cuenta oficial de Twitter Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.Y dejó claro lo que ya establecía la ley. Que la atención que podía brindar la ciudad era transitoria y que una solución estructural al problema debía provenir directamente del Gobierno Nacional.La oficialidad se enfrenta a otro problema y es que los indígenas no aceptan propuestas mientras no tengan una solución macro a la situación que viven en los territorios de donde son originarios.Según las cifras de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, fueron casi 1.000 personas indígenas las que atendieron el llamado para ser trasladados al parque La Florida, ubicado cerca del aeropuerto internacional El Dorado, en el occidente de Bogotá.El traslado es la oferta más inmediata de las autoridades en Bogotá, pues, se calcula que el 60% de los indígenas que están en el Parque Nacional son niñas, niños y adolescentes que "están expuestos a la intemperie"."Solicitamos a los líderes de esta población indígena, que con el acompañamiento del Ministerio Público, permitan la atención en salud oportuna y adecuada a las patologías que se empiezan a presentar por la exposición en la que se encuentra la población sin restricciones frente a la especialidad que se deba proveer para garantizar la prestación del servicio involucrando la promoción del enfoque étnico diferencial debido", ha manifestado la Alta Consejería de Paz.Los indígenas que se han trasladado al parque La Florida han recibido atención de la ciudad y es la comunidad con la que se avanza en un proceso de retorno. No obstante, Violet Medina asegura que esa alternativa de solución no saldrá bien porque, al no existir condiciones seguras en sus lugares de origen, es posible que se devuelvan a la capital.En contraste, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, ha manifestado que la tarea más difícil de realizar con el grupo de indígenas que está en el Parque Nacional es la caracterización."Encontrar la voluntariedad por parte de la comunidad embera no ha sido posible y estamos a la espera de los avances que se tienen con las secretarías de la Alcaldía mayor de Bogotá, buscando siempre cómo poder articular con ellos para acompañar el proceso del levantamiento de censo, tarea que tiene que adelantar el distrito", manifestó el funcionario en declaraciones enviadas a medios de comunicación.El retorno a los territoriosEl regreso de parte de los indígenas a sus tierras parece un hecho. El pasado jueves 4 de noviembre, la Unidad para las Víctimas informó que, a partir de esta semana, el grupo de indígenas asentado en el parque La Florida iniciará su camino a casa.Ese proceso de retorno se ha empezado a organizar con los Gobiernos locales en los departamentos a los que pertenecen las distintas comunidades, para que la institucionalidad esté preparada para atender a los emberas en cuestiones humanitarias y los proyectos productivos que protejan sus formas de subsistencia.El tema es delicado porque también hay mucha sensibilidad y los funcionarios del Estado cuidan sus palabras para evitar mayores enfrentamientos con los indígenas que llegaron a Bogotá. El tiempo avanza y, a su vez, también parece hacerlo el número de indígenas que llegan al Parque Nacional.

