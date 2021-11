https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-gobierno-de-peru-decide-sobre-la-denuncia-por-ascensos-militares-que-involucra-a-castillo-1118048227.html

El Gobierno de Perú decide sobre la denuncia por ascensos militares que involucra a Castillo

LIMA (Sputnik) — La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, afirmó que el Gobierno está "tomando decisiones" sobre el escándalo suscitado tras la denuncia de... 09.11.2021

"En este momento, dadas las situaciones denunciadas que se consideran graves, estamos tomando decisiones que vamos a comunicar en estas próximas horas y que en realidad son decisiones que responden a la preocupación de la población y de los diferentes sectores, incluyendo el Legislativo que tomamos con mucha seriedad", dijo la primera ministra en una comparecencia ante el Congreso.El 8 de noviembre, los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea José Vizcarra y Jorge Luis Chaparr, respectivamente, denunciaron que recibieron presiones de parte de Castillo, su ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para ascender a altos mandos militares.Los excomandantes indicaron que los ascensos eran irregulares por no cumplir con la meritocracia requerida y por saltarse el debido proceso de designación, por lo que no accedieron al presunto pedido presidencial, siendo pasados al retiro en supuesta represalia por no cumplir con las órdenes del jefe de Estado.Luego de las denuncias, el titular de Defensa puso su cargo a disposición mientras que el jefe de Estado todavía no se pronunció respecto al incidente.

