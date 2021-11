https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-canciller-venezolano-rechaza-las-imposiciones-en-las-relaciones-internacionales-1118037078.html

El canciller venezolano rechaza las imposiciones en las relaciones internacionales

MOSCÚ (Sputnik) — El respeto mutuo y no el dictado deberían servir de base para las relaciones internacionales, aseguró en una entrevista con Sputnik el... 09.11.2021

"Las relaciones entre los estados soberanos y las demás instancias extranjeras, que se relacionan con este estado soberano, deben basarse en el respeto, en la conexión, no en el injerencismo, no en la imposición, no en la pretensión de imponer protocolos o de dictar líneas, o de tratar de imponer una dinámica paternalista de las cosas que debemos o no debemos hacer", recalcó al subrayar que "esto no es aceptable". El ministro insistió en que "Venezuela y la República Bolivariana, Venezuela y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no lo acepta".Según Plasencia, "Venezuela no exige cosas caprichosas" puesto que "en las relaciones entre los países hay unos principios que rigen".Legitimidad a las eleccionesLas elecciones generales de Venezuela no necesitan un reconocimiento por parte de la UE para ser legítimas, declaró a Sputnik Plasencia."Nosotros no estamos esperando ningún sello de reconocimiento que imponga la observación europea. El proceso de elección en Venezuela es legítimo porque es un proceso democrático y porque vota el pueblo venezolano. Eso es lo único que es fundamental para Venezuela", dijo.El 21 de noviembre Venezuela va a celebrar los comicios regionales y municipales. El Gobierno venezolano invitó a estas elecciones a observadores de la Unión Europea, y el bloque comunitario aceptó enviarlos, por primera vez desde 2006.El ministro reiteró que Venezuela celebra "procesos electorales con un sistema muy moderno y nosotros no necesitamos ninguna legitimación para reconocer nuestro proceso electoral".Recordó que a pesar de que la Unión Europea desconocía los comicios de los últimos años, Venezuela está "funcionando normalmente".Indicó que la UE "es una instancia reconocida, respetada" pero enfatizó que Venezuela no interviene "en quienes son sus autoridades, cómo se deciden, cómo se escogen" ya que "son asuntos para la decisión de los ciudadanos europeos"."Nosotros exigimos el respeto que se merece el ciudadano venezolano. Es el pueblo de los ciudadanos venezolanos quienes deciden cómo es la dinámica de Gobierno, quién es Gobierno y hay un Estado de derecho y una dinámica legal", subrayó al destacar que en Venezuela "hay un sistema electoral que es reconocido internacionalmente como muy moderno, calificado como de los más modernos del mundo".Plasencia recordó también que Venezuela y la UE firmaron un acuerdo sobre la participación "como invitados del Gobierno soberano de Venezuela a observar las elecciones"."Es un acuerdo amplio que estipula taxativamente todas las cosas y todos los detalles de cómo debe ser un acompañamiento de la Unión Europea en el proceso electoral del 21 de noviembre en Venezuela, que es un proceso donde se va a escoger a todos los gobernadores, a todos los alcaldes y a todos los concejos municipales. Es una mega elección donde más de 70 mil candidatos van a participar", apuntó.Las violaciones de DDHHLa investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) no encontrará violaciones de los derechos humanos en Venezuela, dijo.Plasencia insistió en que las autoridades del país están convencidas de que "no hay ningún caso, de que no hay nada que demostrar, que no hay nada que buscar, porque en Venezuela hay un Estado de Derecho, en Venezuela funcionan las instituciones"."No hay nada oculto que no sea transparente en la actitud del gobierno nacional y no hay ninguna preocupación. Nosotros estamos convencidos que nuestra instituciones funciona, que nos interesa y nuestras instancias judiciales funcionan y que sabemos y cumplimos con el Estatuto de Roma", aseguró al subrayar que "en Venezuela estamos comprometidos con la legalidad, con las leyes".Khan, quien realizó una visita oficial de tres días a esta nación, resolvió abrir una investigación a Venezuela por presuntas violaciones a los derechos humanos.En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.El Gobierno de MaduroAdemás, Plasencia realzó que el Gobierno de Nicolás Maduro es el único que está aceptado por el sistema de la ONU.El canciller recordó que durante varios años "han pretendido deslegitimar la dinámica democrática en Venezuela"."Y nosotros estamos funcionando normalmente en un país que se mueve, un país que produce, un país que consume, un país que funciona internacionalmente, un país que tiene un Gobierno que es miembro del sistema de las Naciones Unidas", aseguró.Diálogo con los opositoresEl canciller aseguró que las autoridades de Venezuela están dispuestas a mantener un diálogo con todos los opositores."El diálogo es permanente con la oposición, con esta posición, con aquella oposición, con todos los venezolanos en general, porque a nosotros nos interesa abuenar todo en las relaciones entre todos los venezolanos y para eso siempre vamos a estar convocando a todos los opositores, inclusive a esos extremistas, a que se sumen a esa ruta de abuenar las cosas en el país", dijo.

