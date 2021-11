https://mundo.sputniknews.com/20211109/convocan-a-la-brigada-de-acompanamiento-solidario-a-la-caravana-migrante-en-mexico-1118056944.html

Convocan a la Brigada de acompañamiento solidario a la Caravana Migrante en México

Convocados en torno al Café La Resistencia de la Ciudad de México, una veintena de personas viajarán al sur de México, a brindar ayuda humanitaria a los miles... 09.11.2021, Sputnik Mundo

La Brigada fue bautizada con el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, uno de los diplomáticos mexicanos de larga trayectoria, cuyo trabajo estuvo vinculado a la promoción de la solidaridad y a la recepción de migrantes de distintos puntos del globo. Tanto en las décadas de 1930 y 1940 con la recepción de los refugiados de la Guerra Civil Española, como en la década de 1970 con los perseguidos políticos del sur de América y también los desplazados de los conflictos en Centroamérica en los ochenta, México hizo gala de una apertura que no ha demostrado con las olas migratorias más recientes."¿Cuál es la diferencia entre la crisis migratoria de ahora, con los antiguos migrantes? ¿Por qué a ellos no?", replicaron.Cristobal Sánchez, antropólogo e integrante del Colectivo Cultura Migrante que participa de la Brigada Gilberto Bosques, explicó que la misma se motivó en la gran preocupación que se tiene frente al movimiento actual, debido a la "desprotección total" que viven los haitianos que vienen caminando por el sur de México."Los colectivos y organizaciones vinculadas a la temática, han estado acompañando a la Caravana en Chiapas, pero ya desbordó sus capacidades. Ahora vienen caminando solos, y esperamos encontrarlos en el Istmo de Tehuantepec", explicó.Según explicó Sánchez a Sputnik, la Caravana viene avanzando muy lentamente, a un ritmo de 15 a 20 kilómetros por día. Ya han avanzado 300 kilómetros por la costa chiapaneca, y en estos momentos viene recorriendo una distancia similar entre Arriaga, el último punto sobre la costa de Chiapas y Juchitán, en Oaxaca."Ayer vimos con tristeza un acuerdo que firmaron los Presidentes Municipales de la región del Istmo, para no permitir la entrada de la Caravana migrante a sus pueblos, argumentando como pretexto las restricciones impuestas por el COVID-19. Nosotros vamos a brindar algo de apoyo humanitario, viajarán unos pocos médicos para brindar atención a los más vulnerables y crónicos, para caminar con ellos durante un par de días", concluyó.

