https://mundo.sputniknews.com/20211109/comer-aguacates-puede-tener-este-beneficio-poco-conocido-1118035292.html

Comer aguacates puede tener este beneficio poco conocido

Comer aguacates puede tener este beneficio poco conocido

Si has comenzado a reflexionar sobre las manicuras de esta temporada, aquí tienes una razón más para amar los aguacates. Dos expertos en salud hablaron sobre... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T14:52+0000

2021-11-09T14:52+0000

2021-11-09T14:52+0000

estilo de vida

💗 salud

fruta

cabello

aguacate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111784242_751:654:2750:1778_1920x0_80_0_0_71f2b02357879e5ca04291b303c75b8f.jpg

En una columna reciente del Seattle Times los expertos en salud Joe y Teresa Graedon respondieron a un lector que preguntó si los aguacates tienen un efecto en el fortalecimiento de las uñas. "Nunca tuve buenas uñas", dijo un lector. "Siempre fueron suaves y raídas. Hace aproximadamente un año, comencé a comer aguacates. No solo tengo uñas más fuertes, sino que mi cabello parece más sano a pesar de mis años".Aunque los Graedon dijeron que "no pudieron encontrar ninguna investigación científica que demostrara" este efecto de los aguacates en las uñas (y el cabello) más fuertes, sugieren que la asociación podría tener sentido. Esto se debe a que la piel, el cabello y las uñas pueden beneficiarse de vitaminas como la vitamina E, de la cual los autores dicen que el aguacate tiene una cantidad "suficiente".Eso se suma a otras vitaminas, como varias vitaminas B, en particular la biotina, que según Healthline "se cree que ayuda con el crecimiento del cabello y las uñas", destaca el portal Eat This Not That.Además, los aguacates son uno de esos alimentos poderosos que proporcionan grasas saludables. Healthline también ha sugerido que los ácidos grasos que se encuentran en algunos alimentos vegetales, como semillas de chía, mantequillas de nueces, aceite de oliva y aguacates nutren el cuerpo con grasas y minerales que necesita para mantener niveles saludables de grasa. Comer muchos de estos alimentos junto con una dieta balanceada en general puede ayudar a asegurar que tu cuerpo obtenga lo que necesita para mantener tu cabello, piel y uñas saludables.

https://mundo.sputniknews.com/20211015/contra-la-caspa-y-la-psoriasis-remedios-naturales-a-base-de-aguacate-1117169394.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, fruta, cabello, aguacate