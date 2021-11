https://mundo.sputniknews.com/20211109/colombia-no-se-refiere-a-ningun-pais-como-enemigo-afirma-duque-ante-polemica-por-iran-1118058289.html

Colombia no se refiere a ningún país como "enemigo", afirma Duque ante polémica por Irán

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su Gobierno no usa la palabra "enemigos" para referirse a ningún país, luego de que su...

"Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país", dijo Duque a la prensa en Jerusalén, según declaraciones difundidas por la Presidencia de Colombia.Sin embargo, aclaró que eso no significa que no hayan "diferencias con algunas naciones".Duque agregó que Colombia es una "nación respetuosa del derecho internacional" y aseguró que sus posturas "siempre han sido en el marco" de dicho derecho, por lo que pese a tener relaciones diplomáticas con Irán hay también diferencias "en temas puntuales" con ese país, particularmente en lo relacionado con armamento nuclear.Al respecto, más temprano, Duque acogió la propuesta que le hizo el lunes el mandatario israelí, Isaac Herzog, de que apoye un proyecto que busca evitar el desarrollo nuclear iraní, por lo cual hizo un llamado para que se desescalen las amenazas nucleares en el planeta."Tenemos que ser claros en qué ninguna nación puede tener proyectos de enriquecimiento de uranio que puedan llevar a convertirse en una amenaza armada que atente contra la paz mundial", dijo Duque.Las declaraciones del mandatario colombiano se dan luego de que el lunes Molano expresó que Irán es un enemigo común de Colombia e Isarel.El martes, un grupo de congresistas colombianos pidieron a Molano que se retracte de sus declaraciones, ya que consideran que podrían poner en peligro al país.Colombia e Irán establecieron relaciones bilaterales en 1975 y en la actualidad mantienen acuerdos vigentes, según la cancillería colombiana.

