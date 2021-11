https://mundo.sputniknews.com/20211109/chile-reaccion-catastrofica-del-gobierno-ante-avance-de-juicio-politico-contra-pinera-1118049981.html

Chile: "reacción catastrófica" del Gobierno ante avance de juicio político contra Piñera

Chile: "reacción catastrófica" del Gobierno ante avance de juicio político contra Piñera

Los ministros respaldaron al presidente tras la aprobación en Diputados de iniciar un juicio político en su contra por irregularidades en la venta de una... 09.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-09T22:00+0000

2021-11-09T22:00+0000

2021-11-09T22:00+0000

'en órbita'

chile

ecuador

sebastián piñera

gobierno de chile

congreso de chile

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1118052440_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e819f7816f1db94d7c219d495f15d574.jpg

Chile: "reacción catastrófica" del Gobierno ante avance de juicio político contra Piñera Los ministros respaldaron al presidente tras la aprobación en Diputados del comienzo de un juicio político en su contra por irregularidades en la venta de una minera. En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aceptó dialogar con el Gobierno. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Luego de 22 horas de sesión, la Cámara de Diputados chilena aprobó iniciar el proceso de destitución del presidente en una votación ajustada (78 sobre 77). La decisión pasó al Senado.La acusación es por la venta —durante el primer mandato de Piñera (2010-2014)— de una minera de su propiedad en una operación realizada en las Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal. La transacción estaba atada a que la zona no fuera declarada área protegida, promesa que fue cumplida.En tanto, el titular de la secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo lamentar lo que consideró un "show político y mediático inaceptable, muy doloroso para la democracia más que para el Gobierno". Piñera no podrá salir de Chile sin autorización del Parlamento.Durante la sesión, el diputado socialista Jaime Naranjo habló por 15 horas para otorgar tiempo a que dos colegas en cumplimiento de sus últimas horas de aislamiento por COVID-19 se pudieran unir.La estrategia de Naranjo fue rechazada por la bancada oficialista, que lo denunciará en la Comisión de Ética. Sobre esta acusación, Castro no ve que "suponga mayores consecuencias" a futuro.En los próximos días el Senado tratará la acusación mientras por otra parte se preparan las elecciones generales del 21 de noviembre. El diputado Castro consideró que "aunque es prematuro" en el tiempo, "hay confianza" en su partido en lograr el juicio político contra Piñera.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Stalin Herrera, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, sobre la aceptación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de negociar con el Gobierno tras días de conflictos y movilizaciones. Y además una entrevista de Sputnik con el exministro peruano, Guido Bellido.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

chile

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, ecuador, sebastián piñera, gobierno de chile, congreso de chile, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), papeles de pandora, аудио